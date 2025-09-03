The Rock chora após filme que o fez perder 30 kg ser aplaudido em Veneza
Dwayne Johnson, 53, o astro conhecido mundialmente como The Rock, não conteve as lágrimas após a exibição de "Coração de Lutador" (The Smashing Machine, 2025) no Festival de Veneza na última segunda-feira (3).
O que aconteceu
O público presente aplaudiu o longa de pé por 15 minutos. Em meio à ovação, vídeos mostra o ator chorando enquanto é abraçado pela colega de elenco Emily Blunt, 42.
The Rock chega a esfregar os olhos repetidas vezes, visivelmente abalado pela recepção calorosa. A imprensa internacional rapidamente destacou a cena e já coloca o nome do ator entre os possíveis indicados ao Oscar 2026.
A transformação de The Rock para viver o lutador de MMA Mark Kerr, bicampeão peso-pesado do UFC nos anos 1990, foi radical. O ator perdeu cerca de 27 quilos para dar vida ao personagem e passou por uma intensa preparação física.
Além da perda de peso, a caracterização contou com o trabalho do renomado maquiador Kazu Hiro, duas vezes vencedor do Oscar, responsável por técnicas de próteses faciais e efeitos de maquiagem que completaram a metamorfose. O resultado impressionou tanto na tela quanto fora dela, com fãs e críticos surpresos ao verem Johnson em uma versão tão diferente daquela à qual estão acostumados.
Sob a direção de Benny Safdie, conhecido por "Joias Brutas" (2019), o longa retrata não apenas os triunfos esportivos de Kerr, mas também os dilemas pessoais que marcaram sua trajetória. Emily Blunt integra o elenco em um drama que combina intensidade física com profundidade emocional.
"The Smashing Machine" chega aos cinemas brasileiros em 2 de outubro, prometendo ser uma das grandes estreias do ano. A recepção calorosa em Veneza não apenas consolidou o longa como forte candidato à temporada de premiações, mas também marcou um divisor de águas na carreira de The Rock, para além dos papéis de ação que o consagraram.
*Com informações de reportagem publicada em 03/09/2025