The Rock chora após filme que o fez perder 30 kg ser aplaudido em Veneza

Dwayne Johnson, 53, o astro conhecido mundialmente como The Rock, não conteve as lágrimas após a exibição de "Coração de Lutador" (The Smashing Machine, 2025) no Festival de Veneza na última segunda-feira (3).

O que aconteceu

O público presente aplaudiu o longa de pé por 15 minutos. Em meio à ovação, vídeos mostra o ator chorando enquanto é abraçado pela colega de elenco Emily Blunt, 42.

Dwayne Johnson weeps during the 15-minute #Venezia2025 standing ovation for 'The Smashing Machine.' This was the most emotion we've since on the Lido since Brendan Fraser launched his Oscar campaign here four years ago for 'The Whale.' pic.twitter.com/BzAjB4v6uk -- Ramin Setoodeh (@RaminSetoodeh) September 1, 2025

The Rock cried during a 15-min standing ovation for The Smashing Machine. Now, he says he's making movies for himself, not the box office:



"I asked myself, 'Am I living my dream or someone else's?'" 🎬💪



pic.twitter.com/7noYvgxmM3 -- Emir Han (@RealEmirHan) September 3, 2025

The Rock chega a esfregar os olhos repetidas vezes, visivelmente abalado pela recepção calorosa. A imprensa internacional rapidamente destacou a cena e já coloca o nome do ator entre os possíveis indicados ao Oscar 2026.

A transformação de The Rock para viver o lutador de MMA Mark Kerr, bicampeão peso-pesado do UFC nos anos 1990, foi radical. O ator perdeu cerca de 27 quilos para dar vida ao personagem e passou por uma intensa preparação física.

Além da perda de peso, a caracterização contou com o trabalho do renomado maquiador Kazu Hiro, duas vezes vencedor do Oscar, responsável por técnicas de próteses faciais e efeitos de maquiagem que completaram a metamorfose. O resultado impressionou tanto na tela quanto fora dela, com fãs e críticos surpresos ao verem Johnson em uma versão tão diferente daquela à qual estão acostumados.

Sob a direção de Benny Safdie, conhecido por "Joias Brutas" (2019), o longa retrata não apenas os triunfos esportivos de Kerr, mas também os dilemas pessoais que marcaram sua trajetória. Emily Blunt integra o elenco em um drama que combina intensidade física com profundidade emocional.

"The Smashing Machine" chega aos cinemas brasileiros em 2 de outubro, prometendo ser uma das grandes estreias do ano. A recepção calorosa em Veneza não apenas consolidou o longa como forte candidato à temporada de premiações, mas também marcou um divisor de águas na carreira de The Rock, para além dos papéis de ação que o consagraram.

*Com informações de reportagem publicada em 03/09/2025