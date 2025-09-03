Topo

Gafe em Vale Tudo: '3ª mão trouxe leveza a cena triste', diz Bárbara Saryne

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 12h26

O erro de continuidade na cena entre Afonso e Solange em Vale Tudo viralizou por conta do inusitado: Bárbara Saryne, no Central Splash, destacou o humor gerado pela "terceira mão" que aparece segurando o celular. Para ela, a gafe trouxe leveza a um momento dramático da trama.

A cena, que rapidamente se tornou meme nas redes sociais, gerou dúvidas sobre a origem da "mão extra", já que Carrão aparecia com as duas mãos no celular mas, na imagem de vídeo, uma "terceira" no rosto.

Fizeram o take alguém segurando o celular e encaixaram a imagem dele ou foi a imagem real dele segurando o celular e depois colocaram esse vídeo dele chocado, entendeu? Será que essa mão é fake? Bárbara Saryne

Eu vou fazer até uma defesa disso. Eu fiquei um pouco chocada, mas depois eu pensei, 'isso trouxe uma leveza para algo que estava triste demais'. Eu fiquei triste porque eu fiquei engatilhada, eu já tive familiares que passaram por esse processo. Quando eu vi que ele tava mal ali, eu me recordei. E aí quando veio a cena da terceira mão, eu achei engraçado e falei, 'meu Deus, eles cometeram esse erro'. Então eu defendo nisso, entendeu?Bárbara Saryne

Barney brincou: "Eu sou a favor da esculhambação. Para mim, poderia se tornar canônico, um poder especial".

