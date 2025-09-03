Terapia com IA é como refrigerante, diz Dunker: 'Você bebe e só sente sede'

(Toda semana, Diogo Cortiz e Helton Simões Gomes conversam sobre tecnologia no podcast Deu Tilt. O programa vai ao ar às terças-feiras no YouTube do UOL, no Spotify, no Deezer e no Apple Podcasts. Nesta semana, os assuntos são: Celular: sequestro x extensão do cérebro; Terapia com ChatGPT; Pessoas podem amar uma IA?; Dunker: somos idiotas com a tecnologia).

No início do século 20, a teoria behaviorista mostrou como uma sequência de reforços pode moldar o comportamento humano. Essa lógica lembra muito a dinâmica das máquinas: quanto mais uma IA aprende, mais se comporta de acordo com esses aprendizados. As inteligências artificiais conversacionais, ou os famosos chatbots, seguem esse mesmo caminho.

Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, Christian Dunker ressaltou que, embora muita gente hoje recorra à terapia com a IA, elas ainda não podem oferecer algo fundamental num bom processo de análise: a capacidade humana de discordar.

Até agora as respostas que IA dá são quase sempre afirmativas: você está certo, vai aos poucos? Ela não faz perguntas boas, e devolve mais ou menos o que você espera ouvir

Christian Dunker, psicanalista

Segundo ele, é como beber refrigerante: quanto mais você toma, mais sede sente. Hoje, as IAs ainda estão num nível muito básico para oferecer a alguém qualquer tipo de processo terapêutico. E o aumento do uso da IA para "fins terapêuticos" não deve matar a profissão de psicólogo ou psicanalista, mas impulsionar a busca por terapia de verdade.

As pessoas têm interações com a IA e percebem que exprimir seus conflitos e colocar as suas dificuldades causa um efeito terapêutico

Christian Dunker, psicanalista

Esse efeito de alívio, diz ele, pode ser confundido com psicoterapia, mas ainda está longe de ser. Para Dunker, nada substitui o fator humano.

Uma boa terapia não acelera, ela vai no teu tempo. Uma boa terapia deixa você aproveitar o seu silêncio, o teu vazio e intervalo, não joga um scrolling no que você está fazendo. Uma boa terapia contraria e levanta boas perguntas, não responde às suas demandas. Tudo o que a lógica dessa linguagem não faz

Christian Dunker, psicanalista

Dunker explica: celular sequestra seu cérebro ou amplia poderes humanos?

Quando pensa no futuro da interação homem-máquina, Christian Dunker se sente um "otimista sem esperança". Apesar de reconhecer o potencial emancipatório de algumas tecnologias, ele vê que, na prática, ainda usamos as ferramentas de forma muito passiva.

Até aqui, temos nos mostrado idiotizados em relação à tecnologia. A gente está em uma selva, achando que esse negócio vai fazer o nosso trabalho

Christian Dunker, psicanalista

Em entrevista ao Deu Tilt, o podcast do UOL para os humanos por trás das máquinas, ele explicou que sua esperança vem da possibilidade de criar instrumentos críticos e coletivos. Mas o ceticismo aparece com a percepção do quanto o placar está desequilibrado:

Para ele, a situação lembra a semifinal da Copa de 2014, quando o Brasil tomou de 7 a 1 da Alemanha. E essa goleada, segundo Dunker, tem muito a ver com a relação permissiva que temos com as big techs.

Dá para se apaixonar pela IA? "Há formas degradantes de amor", diz Dunker

No filme Her, de Spike Jonze, o escritor solitário vivido por Joaquin Phoenix se apaixona por um sistema operacional. Há mais de uma década, quando foi lançado, o roteiro parecia ficção futurista. Hoje, poderia facilmente ser baseado em fatos reais.

Recentemente, o New York Times publicou a história de uma mulher de 28 anos que criou um namorado virtual, Léo, e passou a viver um relacionamento intenso com ele. Segundo a reportagem, ela chega a passar até 56 horas por semana com o webnamorado e gasta cerca de R$ 1,2 mil na versão premium do ChatGPT para manter a relação.

Nós achamos que o amor é sempre uma coisa boazinha, que salva todo mundo e é super legal. Só que existem amores fetichistas. Uma pessoa se apaixona por botas, pelo gato, pela coleção de selos. E são amores. Tendemos a dizer que, porque não é minha a minha forma de amar, não é amor. Mas é

Christian Dunker, psicanalista

