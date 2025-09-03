Topo

Entretenimento

Tatá Werneck questiona atriz sobre polêmica de Vale Tudo: 'Cauã tem cecê?'

Tatá Werneck perguntou a Alice Wegmann se Cauã Reymond tem cecê - Reprodução/Globoplay
Tatá Werneck perguntou a Alice Wegmann se Cauã Reymond tem cecê Imagem: Reprodução/Globoplay
do UOL

De Splash, em São Paulo

03/09/2025 08h54Atualizada em 03/09/2025 08h54

Alice Wegmann é uma das convidadas de Tatá Werneck na nova temporada do Lady Night.

O que aconteceu

Tatá fez piada com o suposto climão nos bastidores de "Vale Tudo". Na entrevista com a atriz, a apresentadora perguntou: "Alice, o Cauã Reymond tem cecê?"

Relacionadas

Amante gay, fortuna e casório: o golpe final de César na 1ª 'Vale Tudo'

Virada em 'Vale Tudo': como será o retorno de Estéban no remake

Vale Tudo: o encontro entre Odete e Ana Clara que renova a vida de Leonardo

Alice não confirmou, nem negou. "Tu já contracenou com ele muito mais do que eu, Tatá", riu. A apresentadora rebateu: "Mas ele estava de sunga, meu amor. Até eu chegar no cecê..."

A atriz finalizou dizendo que não saberia responder, e Sheron Menezzes interveio. "Gente, eu fiz uma novela inteira como par romântico dele e não senti cecê nenhum", opinou.

Climão nos bastidores

No início da novela, houve rumores de um desentendimento entre Cauã Reymond e Bella Campos. Segundo a revista Veja, ele foi visto discutindo com a atriz no estacionamento dos Estúdios Globo. A atriz teria ido tirar satisfação após Cauã reclamar sobre sua atuação para os diretores da novela.

Bella teria feito uma denúncia formal contra o ator. De acordo com o jornalista Leo Dias, ela fez uma reclamação aos diretores e ao setor de compliance da Globo dizendo que Cauã foi "debochado, mau colega, displicente, agressivo e machista". Nos bastidores da novela, os dois evitam contato.

Alice Wegmann também teria postado indireta sobre a situação. A atriz publicou nos stories uma foto com Bella Campos, Carolina Dieckmann e Lucas Leto com a seguinte legenda: "A delícia de trabalhar com quem a gente gosta".

Mariana Goldfarb, ex de Cauã, também se pronunciou. Ela marcou Bella Campos numa imagem com a seguinte frase: "Quando eu vencer, tem mais gente que vai vencer comigo, e é por isso que eu não desisto"

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'Somos diferentes', diz Paolla Oliveira sobre Virginia Fonseca, que será rainha da Grande Rio

Duquesa britânica de Kent morre aos 92 anos

Segredo? A confissão de César após trocar alianças com Odete em 'Vale Tudo'

Audiência com PT é marcada e Jojo Todynho ironiza: 'Parece guerra mundial'

Polícia cumpre mandado na casa de Gato Preto e apreende nova Porsche

'Vale Tudo' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

'Dona de Mim' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

'Êta Mundo Melhor!' hoje (5): veja resumo do capítulo desta sexta-feira

Filho de Gugu relembra briga com mãe e irmãs por herança: 'Realmente doeu'

Bruna Marquezine faz treino de glúteos e dá dica de execução do exercício

Paolla Oliveira lembra ataques ao corpo: 'Inferno que se tornou minha vida'