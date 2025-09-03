Topo

Entretenimento

Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

Sequência se chamará "Man of Tomorrow", que significa "O Homem do Amanhã" em tradução livre - Warner/Divulgação
Sequência se chamará 'Man of Tomorrow', que significa 'O Homem do Amanhã' em tradução livre Imagem: Warner/Divulgação
do UOL

De Splash, em São Paulo

03/09/2025 14h39

James Gunn divulgou hoje o título e a data de estreia da sequência de "Superman".

O que aconteceu

Novo filme se chamará "Man of Tomorrow". O título, que em tradução livre significa "O Homem do Amanhã", também é o nome de uma série de HQs do Super-Homem publicadas entre 1995 e 1999.

Relacionadas

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Lady Gaga, terror e comédia nacional: 5 principais lançamentos da semana

Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Segundo Gunn, a estreia será em 9 de julho de 2027. Vale lembrar que a data de estreia no Brasil pode ser diferente.

James Gunn incluiu no anúncio uma imagem do Super-Homem com Lex Luthor. No desenho, o vilão veste o traje de guerra que criou nos quadrinhos para equiparar suas habilidades às do Super-Homem.

Gunn vai escrever o roteiro e dirigir a sequência. O primeiro filme faturou mais de US$ 611 milhões em bilheteria.

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

"Rainha da Cetamina" se declara culpada pela morte por drogas do astro de "Friends" Matthew Perry

Sem cura? Os próximos passos de Afonso na luta contra câncer em 'Vale Tudo'

Now United confirma data extra em São Paulo; saiba como comprar o ingresso

Odete e César se casam em 'Vale Tudo'? Modelo tentará fugir após golpe de Maria de Fátima

Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Ex-participante do The Voice morre aos 39 anos em Manaus

Justiça nega recurso e aumenta indenização de Léo Picon a criança ofendida

Jaques expulsa Sofia? Vilão embrulha estômago dos Boaz em 'Dona de Mim'

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Travis Kelce se pronuncia sobre noivado com Taylor Swift