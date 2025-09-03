Topo

Entretenimento

Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

A atriz Sophie Turner vai interpretar a personagem - Reprodução/Instagram
A atriz Sophie Turner vai interpretar a personagem Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

De Splash, em São Paulo

03/09/2025 14h25

Sophie Turner vai interpretar Lara Croft numa nova série do Prime Video, segundo o site Hollywood Reporter.

Atriz ficou famosa em "Game of Thrones". Ela interpretou Sansa Stark na série baseada nos livros de George R. R. Martin.

Relacionadas

Lady Gaga, terror e comédia nacional: 5 principais lançamentos da semana

'Não temo repercussões', diz Jude Law sobre interpretar Putin no cinema

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Sophie disse estar "animada além da conta" com o novo papel. "Ela é um personagem tão icônico, que significa tanto para tanta gente. Vou dar o meu máximo. É muita responsabilidade, seguir os passos de Angelina [Jolie] e Alicia [Vikander] com suas performances poderosas, mas com a liderança de Phoebe, estamos todos em ótimas mãos (inclusive Lara)", disse em comunicado enviado à imprensa americana.

Phoebe Waller-Bridge, de "Fleabag", é a criadora e roteirista da série. Ela vai produzir a obra com Chad Hodge ("Good Behavior"). A série vai ao ar no Prime Video.

Não é sempre que conseguimos fazer uma série desse tamanho com uma personagem que você cresceu amando. Todos na equipe amam muito a Lara e são tão revoltantes, corajosos e hilários quanto ela. Busque seus artefatos — Croft está chegando. Phoebe Waller-Bridge

Segundo o Hollywood Reporter, três outras atrizes disputaram o papel com Sophie. As outras opções eram Mackenzie Davis ("Não Fale o Mal"), Emma Mackey ("Sex Education") e Lucy Boynton ("Bohemian Rhapsody").

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Odete e César se casam em 'Vale Tudo'? Modelo tentará fugir após golpe de Maria de Fátima

Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Ex-participante do The Voice morre aos 39 anos em Manaus

Justiça nega recurso e aumenta indenização de Léo Picon a criança ofendida

Jaques expulsa Sofia? Vilão embrulha estômago dos Boaz em 'Dona de Mim'

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Travis Kelce se pronuncia sobre noivado com Taylor Swift

Disney fecha acordo de R$ 54,7 milhões por coleta ilegal de dados de crianças

- Escolha de elenco do MasterChef é lição para BBB, dizem Chico e Bárbara

Chico Barney sobre Masterchef: 'Faz falta um apresentador profissional'