Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Sophie Turner vai interpretar Lara Croft numa nova série do Prime Video, segundo o site Hollywood Reporter.

Atriz ficou famosa em "Game of Thrones". Ela interpretou Sansa Stark na série baseada nos livros de George R. R. Martin.

Sophie disse estar "animada além da conta" com o novo papel. "Ela é um personagem tão icônico, que significa tanto para tanta gente. Vou dar o meu máximo. É muita responsabilidade, seguir os passos de Angelina [Jolie] e Alicia [Vikander] com suas performances poderosas, mas com a liderança de Phoebe, estamos todos em ótimas mãos (inclusive Lara)", disse em comunicado enviado à imprensa americana.

Phoebe Waller-Bridge, de "Fleabag", é a criadora e roteirista da série. Ela vai produzir a obra com Chad Hodge ("Good Behavior"). A série vai ao ar no Prime Video.

Não é sempre que conseguimos fazer uma série desse tamanho com uma personagem que você cresceu amando. Todos na equipe amam muito a Lara e são tão revoltantes, corajosos e hilários quanto ela. Busque seus artefatos — Croft está chegando. Phoebe Waller-Bridge

Segundo o Hollywood Reporter, três outras atrizes disputaram o papel com Sophie. As outras opções eram Mackenzie Davis ("Não Fale o Mal"), Emma Mackey ("Sex Education") e Lucy Boynton ("Bohemian Rhapsody").