Segredo de Eugênio em Vale Tudo traz à tona morte trágica de atriz da Globo

"Vale Tudo" sofrerá uma grande reviravolta envolvendo Eugênio, interpretado por Luis Salém. Cenas previstas para 20 de setembro vão revelar um um segredo do passado do mordomo. Curiosamente, essa trama terá relação com a morte trágica de uma atriz de novelas da Globo. Entenda a seguir.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Na nova versão da novela, o público descobrirá que Eugênio sobreviveu ao naufrágio do Bateau Mouche, em 1988, ano da exibição da "Vale Tudo" original. O acidente com o barco aconteceu na virada do ano, na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e chocou o Brasil. A embarcação transportava passageiros que seguiam para assistir à queima de fogos de Copacabana.

A atriz Yara Amaral, que morreu no naufrágio do barco Bateau Mouche IV no réveillon de 1988 para 1989 Imagem: Nelson Di Rago/Memória Globo

55 pessoas morreram na tragédia, entre elas, Yara Amaral, atriz de novelas icônicas da Globo. A artista estava no auge de sua carreira quando, aos 52 anos, foi uma das vítimas do acidente juntamente com sua mãe.

Segredo do personagem guardado por décadas. A trama mostrará que Eugênio manteve o segredo de sua sobrevivência por mais de três décadas. O mordomo, que sempre transitou pelos bastidores da família Roitman, agora ganha destaque inesperado.

Eugênio receberá um convite para participar de um documentário sobre o naufrágio. Vale dizer que, fora da trama, o acidente virou tema de uma série documental na HBO Max, intitulada "Bateau Mouche: O Naufrágio da Justiça".

Revelação vai atingir em cheio Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira). As duas ficarão surpresas ao descobrir que o mordomo esteve envolvido em um dos episódios mais trágicos da história recente do país. As informações são do jornal O Globo.

Heleninha (Paolla Oliveira) e Eugênio (Luis Salem) em 'Vale Tudo' Imagem: Marcos Serra Lima/Globo

Quem foi Yara Amaral

Yara Amaral (1936-1988) foi atriz de teatro, cinema e televisão. Formou-se em Artes Dramáticas pela USP e iniciou sua trajetória nos palcos, passando por companhias como o Teatro de Arena e o Teatro Oficina. Ganhou destaque ao receber o prêmio Molière de melhor atriz em 1974 pela peça "Réveillon".

Yara Amaral fez diversas novelas da Globo Imagem: Nelson Di Rago/Memória Globo

Na televisão, estreou em "A Pequena Órfã" (1968), na TV Excelsior, e, depois, tornou-se figura de destaque na Globo. Na emissora da família Marinho, atuou em sucessos como "Irmãos Coragem" (1970), "Dancin' Days" (1978), "Sol de Verão" (1982), "Guerra dos Sexos" (1983), "Anos Dourados" (1986) e "Fera Radical" (1988), ano de sua morte, no papel da vilã Joana Flores.

No cinema, estrelou "O Rei da Noite" (1975), de Hector Babenco. Além disso, participou de longas nacionais marcantes como "A Dama do Lotação" e "Mulher Objeto".

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.