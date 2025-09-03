Topo

Sem cura? Os próximos passos de Afonso na luta contra câncer em 'Vale Tudo'

Afonso (Humberto Carrão) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo
Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/09/2025 15h10

Após concluir a primeira fase do tratamento, Afonso (Humberto Carrão) enfrentará um período difícil em "Vale Tudo".

O que vai acontecer

Afonso recebe alta na sexta-feira (5). Doutor Fernando (Gilberto Filho) explicará a ele e a Solange (Alice Wegmann) que apenas os próximos exames poderão indicar se a medicação está funcionando. Com isso, permitirá que o herdeiro de Odete (Debora Bloch) deixe o hospital e volte para casa.

No sábado (6), Afonso decide parar o tratamento. O médico dará uma notícia dura: Afonso precisará de um transplante de medula óssea. Sem encontrar um doador compatível, pois foram descartadas Heleninha (Paolla Oliveira), Odete e Celina (Malu Galli), o herdeiro da TCA diz que não seguirá com as sessões de quimio até achar um doador.

Solange (Alice Wegmann) corta o cabelo de Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo' - Manoella Mello/Globo - Manoella Mello/Globo
Solange (Alice Wegmann) e Afonso (Humberto Carrão) em 'Vale Tudo'
Imagem: Manoella Mello/Globo

Sem esperanças, o atleta começa a emocionar a família. Na sexta-feira (12), Afonso faz Heleninha prometer que cuidará de seus filhos se ele estiver ausente.

Até esse ponto da trama, Afonso não saberá que Leonardo (Guilherme Magon) existe. Odete já testou o filho que rejeita há 13 anos e ela e Ana Clara (Samantha Jones) sabem que o rapaz é doador compatível com o irmão. Resta saber quando a farsa de Odete será revelada para que Afonso tenha sua vida salva.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

Odete (Debora Bloch), Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo e Instagram - Reprodução/Globo e Instagram
Odete (Debora Bloch), Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo e Instagram

