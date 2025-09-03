Topo

Estrela da Casa: Ruama é a segunda eliminada do reality

Estrela da Casa: Ruama é eliminada
03/09/2025 23h32

Ruama Feitosa foi a segunda eliminada do Estrela da Casa (Globo). Ela recebeu 8.45 na média das notas.

O que aconteceu

Durante o segundo Festival da temporada, Ruama se apresentou com a música "Flor e o Beija-Flor", de Henrique & Juliano e Marília Mendonça. Todos se apresentaram ao vivo.

A cantora teve umas das três apresentações entre as piores avaliações do público, ao lado de Gabriel Smaniotto, com 8.54 pontos e Janício, com 8.53 pontos.

O juri técnico, composto por Xande de Pilares, Lucy Alves e Hamilton de Holanda salvou Janício. Gabriel e Ruama, então, disputaram para ver quem ficava no programa e Ruama foi eliminada por ter a menor média.

Na outra ponta da tabela, Thainá Gonçalves, Sudário e Jucenir Jr. foram os três mais bem votados da noite.

Estrela da Casa: Pontuação da segunda eliminação
Imagem: Reprodução/Globoplay

Três participantes não foram avaliados. Brenno Casagrande (vencedor da Prova Dono do Palco), Hanii (vencedor do Duelo) e Biahh Cavalcante (vencedora da Prova do Jingle). Os três ganharam imunidade na semana.

Estrela da Casa: após Ruama ser eliminada, quem você quer que vença o programa?

