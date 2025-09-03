Topo

Samuel destrói sonho de Sofia por causa de Ryan em 'Dona de Mim'; entenda

Samuel (Juan Paiva), Sofia (Elis Cabral) e Leo (Clara Moneke) em "Dona de Mim" - Reprodução/Globo
Samuel (Juan Paiva), Sofia (Elis Cabral) e Leo (Clara Moneke) em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/09/2025 19h00

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (4) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo e sua família comemoram a liberdade de Ryan. Samuel leva Sofia para passar uma temporada na casa de Leo, mas se incomoda ao saber que Ryan está hospedado no local.

Samuel decide deixar Sofia na casa de Ayla e Gisele. Samuel se aconselha com Vivian sobre a certidão de nascimento de Sofia.

Alan e Jussara se preparam para firmar seu compromisso diante de Enoque. Kami pressiona Marlon sobre o relacionamento dos dois.

Jaques presenteia Davi e afirma querer ter um filho como ele. Cenas depois, Jaques flagra Leo em sua fábrica, pois ela foi buscar uma vaga no local.

Ryan não gosta de ver Dedé sofrendo bullying. Dedé se envolve em uma confusão na escola, e Kami, Marlon e Ryan são convocados.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

