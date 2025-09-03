Topo

Rei Charles atualiza estado de saúde em encontros com pacientes com câncer

Rei Charles 3º falou sobre estado de saúde - REUTERS/Chris Radburn/Pool
Rei Charles 3º falou sobre estado de saúde
03/09/2025 17h13

O Rei Charles 3º, 76, atualizou seu estado de saúde, em meio a um tratamento de câncer.

O que aconteceu

O monarca comentou sobre o tratamento hoje, em uma conversa com um paciente com câncer no Hospital Universitário Metropolitano de Midland, em Smethwick. O rei viajou para inaugurar oficialmente o novo centro médico e se encontrar com a equipe clínica, pacientes e voluntários.

De acordo com a revista Hello!, o rei foi questionado sobre o tratamento e respondeu. "Não estou tão mal".

Segundo a revista, o rei também lamentou ao ouvir reclamações sobre a demora no diagnóstico que acontece no hospital. "Sinto muito por isso, é muito frustrante. Metade do problema é detectar a tempo, não é mesmo?".

O rei Charles 3º completará 77 anos em novembro. O Palácio de Buckingham anunciou o câncer do monarca em fevereiro de 2024.

