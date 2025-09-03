Topo

'Rainha da Cetamina' se declara culpada pela morte por drogas de Matthew Perry

Matthew Perry em 2016; ator morreu em 2023 - David M. Benett/Dave Benett/Getty Images
Matthew Perry em 2016; ator morreu em 2023 Imagem: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images

03/09/2025 15h21

A traficante de drogas de Los Angeles conhecida como a "Rainha da Cetamina" se declarou culpada na quarta-feira das acusações de que forneceu a dose do poderoso anestésico prescrito que matou o astro de "Friends" Matthew Perry.

Jasveen Sangha, de 42 anos, que reconheceu ter administrado um "esconderijo" de narcóticos ilegais no bairro de North Hollywood e que deveria ter sido julgada este mês, declarou-se culpada de cinco acusações criminais decorrentes da morte de Perry por overdose em 2023.

Sangha, cidadã norte-americana e britânica, agora enfrenta uma pena de prisão de até 65 anos quando for sentenciada em 10 de dezembro. Ela foi a última dos cinco suspeitos acusados no caso a se declarar culpada em vez de ir a julgamento.

Seus quatro corréus — dois médicos, o assistente pessoal de Perry e outro homem que admitiu ter atuado como intermediário na venda de cetamina para o ator — também estão aguardando a sentença.

Em um acordo firmado com os promotores no mês passado, Sangha se declarou culpada de uma acusação de manter um local envolvido com drogas, além de três acusações de distribuição ilegal de cetamina e uma acusação de distribuição de cetamina que resultou em morte.

Os médicos legistas concluíram que Perry morreu devido aos efeitos agudos da cetamina, que combinados com outros fatores fizeram com que o ator perdesse a consciência e se afogasse em sua banheira de hidromassagem em 28 de outubro de 2023. Ele tinha 54 anos de idade.

Perry reconheceu publicamente décadas de abuso de substâncias, incluindo períodos que coincidiram com o auge de sua fama interpretando o sardônico mas charmoso Chandler Bing na comédia televisiva da NBC "Friends", sucesso nos anos 1990.

