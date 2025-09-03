Topo

Tráfico sexual e maldição: como é a série brasileira top 10 em 68 países


Preá (Lucas Galvino) integra o bando de ratos d'água que sequestra e vende Janalice (Domithila Cattete) em "Pssica" Imagem: Divulgação
A série paraense "Pssica" está entre as mais vistas na Netflix em 68 países, entre eles Canadá, França, Marrocos, México, Portugal, Turquia, Chile e Argentina.

Produção brasileira

Essa é a terceira produção brasileira da Netflix a alcançar o top 10 em outros países. Antes dela, "DNA do Crime" e "Pedaço de Mim" chegaram ao Top 10 em 74 e 73 países, respectivamente.

A série já foi vista 8,8 milhões de vezes. Essa é a segunda semana consecutiva de "Pssica" no top 3 global de séries de língua não inglesa. A mais vista é a espanhola "Duas Covas", seguida da coreana "Bon Appétit, Vossa Majestade" .

"Pssica" conta a história de uma adolescente raptada para o tráfico sexual. O destino de Janalice (Domithila Cattete) encontra o do assaltante Preá (Lucas Galvino) e o de Mariangel (Marleyda Soto), uma mãe em busca de vingança, no Rio Amazonas. Os três têm em comum a crença de que estão sob o efeito de uma pssica, ou maldição.

São quatro episódios com cerca de uma hora cada. A série é baseada no livro homônimo de Edyr Augusto e foi dirigida por Quico Meirelles, filho de Fernando Meirelles — o cineasta por trás de "Cidade de Deus", inclusive, dirige um dos episódios.


Mariangel (Marleyda Soto), Janelice (Domithila Cattete) e Preá (Lucas Galvino) em "Pssica"
Imagem: Divulgação / Netflix

As pessoas vão sentir muitas coisas ao ver Pssica, é uma história de muita esperança. É importante mostrá-la para que essas realidades não continuem ocorrendo Domithila Catete

O diretor queria um elenco que não fosse famoso. "Desde o começo, nós tínhamos a vontade de ter rostos não tão conhecidos, porque existe um frescor em descobrir novos talentos e permitir que o público se conecte com os personagens sem referências prévias", afirma Quico.

