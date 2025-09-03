Topo

Odete e César se casam em 'Vale Tudo'? Modelo tentará fugir após golpe de Maria de Fátima

São Paulo

03/09/2025 14h46

O aguardado casamento de Odete (Débora Bloch) e César (Cauã Reymond) deve movimentar os próximos capítulos de Vale Tudo. A cerimônia, no entanto, será marcada por conflitos, armações e uma tentativa de fuga por parte do noivo.

Nos capítulos previstos para a próxima semana, Maria de Fátima (Bela Campos) se une a Mário Sérgio (Thomás Aquino) para sabotar o casamento da mãe de Afonso (Humberto Carrão). A dupla planeja uma armação para expor César publicamente. A estratégia envolve a divulgação de uma notícia falsa na internet, em que o modelo é acusado de ser o responsável pelo roubo do quadro de Heleninha (Paolla Oliveira).

Diante da repercussão, César decide fugir da festa de casamento com Olavo (Ricardo Teodoro). No entanto, Odete consegue impedir a saída do marido e se antecipa ao boato, desmentindo a publicação diante dos convidados. Como presente, ela ainda entrega um carro novo a César.

Após o ocorrido, o próprio modelo revela à esposa que participou do roubo do quadro, mas responsabiliza Maria de Fátima pela ideia. A situação se complica ainda mais quando Mário Sérgio confirma a Odete que foi Maria de Fátima quem plantou a notícia na internet.

O episódio repercute também nos negócios da família. Afonso comenta com Solange (Alice Wegmann) que a repercussão do casamento afetou a TCA, com queda nas ações da empresa. Paralelamente, Marco Aurélio (Alexandre Nero) continua sendo alvo da desconfiança de Odete, que acredita estar sendo roubada pelo executivo.

Além da crise familiar e empresarial, os próximos capítulos também trazem novos desdobramentos na vida de outros personagens: Heleninha se aproxima de Renato (João Vicente de Castro) durante uma sessão de fotos, Marieta (Cacá Ottoni) e Poliana (Matheus Nachtergaele) decidem assumir um relacionamento, e Ivan (Renato Góes) avança na divulgação de sua nova agência com a ajuda de Bruno (Miguel Moro).

Vale Tudo vai ao ar de segunda a sábado, no horário das 21h da TV Globo.

Entretenimento

