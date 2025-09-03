Topo

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Ralph Fiennes estrela trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos' Imagem: Divulgação
do UOL

De Splash, São Paulo

03/09/2025 12h44

O filme "Extermínio: Templo dos Ossos" ganhou o primeiro trailer.

O que aconteceu

A continuação de "Extermínio: A Evolução" chega pouco tempo após seu lançamento. O filme foi lançado em junho deste ano, com direção de Danny Boyle.

O longa foca na história do personagem de Ralph Fiennes, Dr. Kelson. Ele volta como o protagonista da sequência e precisa lidar com as consequências do encontro entre Spike (Alfie Williams) e Jimmy (Jack O'Connell), que é líder de uma seita.

Na trama, os maiores vilões não são os infectados. A grande ameaça será a desumanidade nas relações entre os sobreviventes.

Dirigido por Nia DaCosta, "Extermínio: Templo dos Ossos" chega em breve aos cinemas.

