Não há razão para boicotar atores por causa de Gaza, diz diretor Schnabel em Veneza

VENEZA (Reuters) - O diretor norte-americano Julian Schnabel criticou nesta quarta-feira os apelos para que duas das estrelas de seu último filme, Gal Gadot e Gerard Butler, não compareçam ao Festival de Cinema de Veneza devido ao seu apoio a Israel.

No mês passado, um coletivo de centenas de personalidades do setor cinematográfico, o Venice4Palestine, pediu que o festival assumisse uma posição firme em relação à guerra em Gaza.

Posteriormente, o grupo pediu que a atriz israelense Gadot e o britânico Butler, que já participou de uma campanha de arrecadação de fundos para as Forças de Defesa de Israel (IDF), fossem impedidos de participar do evento de 11 dias.

Os dois atores aparecem no filme de Schnabel, repleto de estrelas, "In the Hand of Dante", que estreia em Veneza nesta quarta-feira. Nenhum dos atores deve aparecer no tapete vermelho -- Gadot, aliás, nem era esperada, segundo notas de planejamento pré-festival.

"Acho que não há motivo para boicotar artistas. Selecionei esses atores por seus méritos como atores, e eles fizeram um trabalho extraordinário no filme, e isso é tudo", disse Schnabel, ao ser questionado sobre a pressão para barrar atores por suas crenças políticas.

O diretor do festival, Alberto Barbera, disse à Reuters na semana passada que Veneza acolhe o debate aberto, mas rejeitou os pedidos para que alguém fosse excluído do festival.

"In the Hand of Dante" acompanha o autor Nick Tosches em uma busca violenta para verificar as origens de um manuscrito que se acredita ser "A Divina Comédia" de Dante. Saltando entre os séculos 21 e 14, o filme entrelaça as vidas paralelas de Tosches e Dante, ambos interpretados pelo ator americano Oscar Isaac.

O longa também é estrelado por Al Pacino, John Malkovich, Martin Scorsese, Jason Momoa e Louis Cancelmi. O filme está sendo exibido fora da competição em Veneza, e não está concorrendo ao prêmio Leão de Ouro.

Pintor norte-americano que se tornou cineasta, Schnabel anteriormente dirigiu filmes de arte "O Escafandro e a Borboleta", "Antes do Anoitecer" e "No Portal da Eternidade".

