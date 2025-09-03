Topo

Música dos anos 90 volta com tudo e vira uma das mais tocadas do mundo

Johnny Rzeznik, vocalista e guitarrista do Goo Goo Dolls - ROBERTO FILHO/BRAZILNEWS
Johnny Rzeznik, vocalista e guitarrista do Goo Goo Dolls Imagem: ROBERTO FILHO/BRAZILNEWS
03/09/2025 17h38

"Iris", lançada em 1998 pelos Goo Goo Dolls, voltou a figurar entre as músicas mais ouvidas globalmente no Spotify, chegando à 15ª posição e permanecendo no Top 25 por meses.

O que aconteceu

Para John Rzeznik, vocalista e compositor da banda, o atual momento é o mais marcante da carreira do grupo. "Este é o maior momento que nossa banda já viveu", disse ao The Wall Street Journal.

Originalmente composta para a trilha de "Cidade dos Anjos" (1998), estrelado por Nicolas Cage e Meg Ryan, "Iris" nunca deixou de ser revisitada. Sua melodia explosiva e versos intensos, como o célebre "you bleed just to know you're alive", a tornaram presença constante em karaokês, shows de grandes artistas e até competições de talentos. Em 2024, a faixa foi incluída no filme "Deadpool & Wolverine".

No TikTok, vídeos que resgatam a canção têm milhões de visualizações e conectam a banda a ouvintes que sequer eram nascidos quando o hit foi lançado. Em 2024, a música recebeu a certificação de Diamante da RIAA e já acumula mais de 2 bilhões de streams no Spotify.

Formados em Buffalo, Nova York, em 1986, os Goo Goo Dolls trilharam um caminho de persistência. O sucesso só chegou no quinto álbum, com o single "Name", e foi consolidado nos anos 1990 com faixas como "Slide" e, claro, "Iris".

Ainda assim, a banda lançou diversos trabalhos posteriores e continua ativa. O grupo está em turnê com o Dashboard Confessional e lançou recentemente o EP "Summer Anthem", que aborda temas como envelhecimento e mortalidade.

