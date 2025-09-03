Topo

Mulher de Bruce Willis diz que morar em casa separada do ator foi a decisão 'mais difícil'

Emma, esposa de Bruce Willis - Reprodução/Instagram
Emma, esposa de Bruce Willis Imagem: Reprodução/Instagram

03/09/2025 16h54

Em nova entrevista, Emma Heming Willis, casada com o ator Bruce Willis, contou que morar em uma casa separada do marido "foi a coisa mais difícil" que teve de decidir desde que ele foi diagnosticado com demência frontotemporal progressiva.

O que aconteceu

O marido passou a viver em uma segunda casa da família, que é térrea. Lá, ele é acompanhado por uma equipe de cuidadores. O casal tem duas filhas menores, Mabel Ray Willis, de 13 anos, e Evelyn Penn, de 11.

À revista People, Emma explicou que a condição do marido "exige uma atmosfera calma e serena" e que transferi-lo para este outro imóvel seria importante para que as filhas pudessem ter a infância mais normal possível. "Agora, em casas separadas, as crianças podem se reunir para brincar e voltar para casa sem precisar andar na ponta dos pés", disse ela.

"A demência se manifesta de forma diferente em cada lar. Você precisa fazer o que é certo para a dinâmica da família. É de partir o coração, mas foi assim que conseguimos sustentar toda a nossa família, e isso abriu o mundo do Bruce", completou.

Mesmo morando em casas separadas, a família se reúne e vivencia momentos juntos. "Consigo estar com ele em momentos, como as aulas de artesanato, e isso se deve à estrutura que temos. Tem sido bom para nós."

