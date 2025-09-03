Topo

Entretenimento

Lady Night: Marcelo Serrado 'dribla' resposta sobre suruba em detector

Marcelo Serrado participa do "Lady Night" - Reprodução/Multishow
Marcelo Serrado participa do "Lady Night" Imagem: Reprodução/Multishow
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/09/2025 15h53

Durante o Lady Night (Multishow) de hoje, Marcelo Serrado, 58, brincou com o detector de mentiras do programa.

O que aconteceu

Ao ser perguntado pela apresentadora se já havia participado de uma suruba, Marcelo Serrado ficou calado e preferiu não responder nada. "Que silêncio, Serrado. Esquisito."

Relacionadas

Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

Sem cura? Os próximos passos de Afonso na luta contra câncer em 'Vale Tudo'

O ator riu e sussurrou em resposta. "Dark room. Lembra?".

Tatá Werneck entrou na brincadeira e o respondeu. "A salinha da Globo que tem várias pessoas..."

No final, a apresentadora voltou a questionar. "Mas já fez suruba mesmo? Ele fala a verdade?".

Hector Bolígrafo confirmou e Serrado respondeu imediatamente. "Não, não fiz. Tô brincando. Já tentei ir lá naquele negócio..."

O Lady Night com Marcelo Serrado vai ao ar hoje às 22h30, no Multishow e no Globoplay.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Lady Gaga estreia música para Wandinha com clipe sombrio e bonecas; assista

Não há razão para boicotar atores por causa de Gaza, diz diretor Schnabel em Veneza

Lady Night: Marcelo Serrado 'dribla' resposta sobre suruba em detector

'Rainha da Cetamina' se declara culpada pela morte por drogas de Matthew Perry

Sem cura? Os próximos passos de Afonso na luta contra câncer em 'Vale Tudo'

Now United confirma data extra em São Paulo; saiba como comprar o ingresso

Odete e César se casam em 'Vale Tudo'? Modelo tentará fugir após golpe de Maria de Fátima

Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Ex-participante do The Voice morre aos 39 anos em Manaus

Justiça nega recurso e aumenta indenização de Léo Picon a criança ofendida