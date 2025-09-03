'Fiz do limão uma limonada': por onde anda Manoel Soares após deixar Globo?

Manoel Soares conseguiu "fazer do limão uma limonada" após a saída conturbada da Globo há dois anos. O apresentador, que hoje coordena um circuito voltado para famílias atípicas, conta que desde então pôde se dedicar mais aos filhos, duas crianças autistas de seis e sete anos, além de ter sido também diagnosticado com autismo.

O resultado da minha saída da TV Globo é que hoje nós conseguimos falar com mais de 700 mil homens sobre a realidade do autismo e fazer desses homens pessoas que contribuem para o desenvolvimento dos seus filhos. Esse é o resultado mais bonito que nós poderíamos alcançar. [...] Eu consegui fazer do limão na limonada e hoje estou conseguindo ajudar muitas famílias através do que a gente tem feito. Manoel Soares

Manoel conta que sua participação e presença em casa nos últimos anos contribuiu para a evolução de seus filhos. "Há três anos, meus filhos tinham seletividade alimentar e distúrbio do sono, não eram verbalizados, simplesmente não falavam. Hoje, tenho em casa crianças que falam, que se alimentam. Hoje vivi pela segunda vez a emoção de ver meu filho de sete anos vestir a roupa sozinho. Para mim, isso é muito emocionante."

Ver meus filhos alcançarem a autonomia, por mínima que seja, é uma ponta de esperança. Estar perto deles nesses últimos três anos, me conectando, contribuindo para o desenvolvimento, fez uma diferença muito grande. Então, eu confio muito na dinâmica divina e acho que as coisas vão acontecer no seu tempo certo.

Ele diz que, após uma investigação, também foi diagnosticado com autismo. "Como eu tenho dois filhos autistas, foi solicitado que fizéssemos uma investigação. [...] Nesse processo, constatou-se que eu estou no espectro, no grau de suporte 1, um grau de suporte que não pode ser banalizado." Manoel também conta que foi diagnosticado com TDAH e superdotação.

Eu não consigo ir ao estádio de futebol porque aquele excesso de informação sonora me faz muito mal, tira a minha concentração. Eu não consigo dirigir carro com a janela aberta porque isso também me causa uma crise sensorial muito séria. [...] [Após o diagnóstico], a versão de mim de hoje está disponível para a minha família e para o meu trabalho é uma versão muito melhor.

Manoel lidera hoje o Circuito Paternidade Atípica, em parceria com a Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo. O projeto já alcançou mais de 730 mil pessoas presencial e virtualmente, por meio de transmissões e atividades nos CEUs da cidade. A ideia é aproximar pais do cotidiano de crianças autistas e ampliar a consciência sobre a paternidade atípica.

Manoel Soares no encerramento do Circuito Paternidade Atípica ao lado de Dudu Nobre, em São Paulo Imagem: Divulgação

Para ele, a conclusão do circuito é de que um homem que abandona a família pode, sim, ser transformado em um pai ativo e ajudador. "Muitos homens que não tinham conseguido dar um beijo no filho neurodivergente fizeram isso na nossa palestra pela primeira vez, pediram desculpa para a criança pela primeira vez. [...] Reunimos quatrocentos homens e eles serão multiplicadores dessas informações."

Manoel não descarta voltar à televisão, mas em um formato que permita a dedicação à família. "Gosto de comunicação com propósito, e tenho uma voz muito ecoante com mulheres de 35 a 54 anos, da classe C, um público que me respeita e tem muito carinho por mim. Estou receptivo a ouvir projetos para esse público."

Não quero só voltar para a tela, mas quero voltar trazendo algo possa ajudar essas pessoas. Tenho ouvido muitos projetos, propostas. [...] O mais importante agora é também ter tempo para dedicar à minha família. Tenho dois filhos que precisam de atenção e ajuda.

Enquanto não volta à TV, Manoel seguirá dedicado à causa e promete novidades para o próximo ano. Ele conta que já estão previstas três edições do projeto no próximo ano em São Paulo e que outros estados brasileiros já estão em busca de circuitos semelhantes. Ele também tem viagens marcadas para África e Europa para falar sobre o tema.