Topo

Entretenimento

Lady Gaga estreia música para Wandinha com clipe sombrio e bonecas; assista

Lady Gaga lança clipe de música para Wandinha - Reprodução/Youtube
Lady Gaga lança clipe de música para Wandinha Imagem: Reprodução/Youtube
do UOL

Colaboração para Splash, em Rio de Janeiro

03/09/2025 16h21

Lady Gaga lançou hoje o clipe de "The Dead Dance", sua nova música inédita feita especialmente para a trilha sonora da segunda temporada de Wandinha, série da Netflix.

O que aconteceu

O clipe, divulgado às 13h (horário de Brasília) no YouTube, aposta em uma estética sombria e teatral. Gaga está em cena ao lado de bonecas macabras e dançarinos mascarados. Nas plataformas de streaming no Brasil, a faixa foi disponibilizada ainda de madrugada, às 4h, acompanhando o lançamento dos novos episódios da série.

Lady Gaga - Reprodução/Youtube - Reprodução/Youtube
Lady Gaga ao lado de bonecas em novo clipe
Imagem: Reprodução/Youtube

Este é o primeiro lançamento musical da cantora desde o álbum Mayhem, lançado em março e que alcançou o topo da Billboard 200. A produção da música conta com Andrew Watt e Cirkut, dupla que trabalhou com Gaga no álbum anterior, enquanto a direção do videoclipe é assinada por Tim Burton, criador e diretor de Wandinha.

Além da contribuição musical, Gaga faz sua estreia como atriz na trama. A cantora interpreta Aline Rotwood, uma das professoras da Escola Nevermore, cenário central da história. A artista aparece nos quatro episódios finais da nova temporada, já disponível no catálogo da Netflix.

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

'Tomb Raider' ganhará nova série com Sophie Turner como Lara Croft

'Êta Mundo Melhor!': Personagem mais que inesperado ameaça romance de Dita

Virginia Fonseca passeia de barco na Espanha durante viagem pela Europa

Música dos anos 90 volta com tudo e vira uma das mais tocadas do mundo

Roger Waters critica Ozzy Osbourne, e filho do cantor rebate: 'Meu pai sempre te achou babaca'

Roger Waters critica Ozzy Osbourne, e filho do cantor rebate

Rei Charles atualiza estado de saúde em encontros com pacientes com câncer

The Rock chora após filme que o fez perder 30 kg ser aplaudido em Veneza

James Gunn anuncia novo filme do Superman: 'Man of Tomorrow'

Lady Gaga estreia em 'Wandinha' e lança música inédita para a série

Mulher de Bruce Willis diz que morar em casa separada do ator foi a decisão 'mais difícil'