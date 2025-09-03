Topo

Lady Gaga estreia em 'Wandinha' e lança música inédita para a série

03/09/2025 16h56

Nesta quarta-feira, 3, a Netflix passa a exibir os quatro últimos episódios da segunda temporada de Wandinha. Uma das novidades da série é a participação especial de Lady Gaga no sexto episódio. Ela vive a personagem Rosaline Rotwood, uma ex-professora da Escola Nunca Mais, apresentada à Wandinha por sua avó, Hester Frump.

Para marcar a sua participação em Wandinha, Gaga lançou o clipe de The Dead Dance, seu novo single - e parte da trilha de Wandinha. Dirigido por Tim Burton (que também dirige a série da Netflix), o novo clipe traz Lady Gaga caracterizada como uma sombria boneca de porcelana.

Nesta segunda temporada, Wandinha Addams (Jenna Ortega) volta aos corredores góticos da Escola Nunca Mais, onde novos inimigos e infortúnios esperam por ela. Wandinha precisa encarar a família, os amigos e antigos adversários, em mais um ano de caos deliciosamente sombrio e excêntrico.

