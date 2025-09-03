Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início: 'Lamento muito'

Lady Gaga, 39, cancelou em cima da hora a apresentação que faria em Miami na noite de hoje.

O que aconteceu

O anúncio foi divulgado pela cantora minutos antes do horário programado para subir ao palco. "Olá, pessoal! Lamento muito, mas precisarei postergar o show de hoje à noite em Miami", informou ela, em texto divulgado nos stories de seu Instagram.

Gaga tomou a decisão com base em recomendações médicas, que a alertaram sobre o risco de danos permanentes às suas cordas vocais. "Durante o ensaio na noite passada e meu aquecimento vocal, minha voz estava extremamente tensa. Meu médico e meu preparador vocal sugeriram não seguir em frente [com o show] por causas dos riscos. Eu quero pegar pesado e encarar isso por vocês, mas não quero arriscar ter problemas a longo prazo ou permanentes nas minhas cordas vocais."

Ela encerrou desculpando-se com os fãs e prometendo reagendar o show para a data mais breve possível. "Espero que me perdoem e aceitem minhas sinceras desculpas por qualquer decepção ou desculpa inconvenientes. Eu me esforcei muito para evitar isso. Amo muito meus fãs. Respeito vocês e espero que possam aceitar minhas sinceras e pessoas arrependidas. Estamos tentando remarcar o show o mais rápido possível."