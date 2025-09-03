Topo

Entretenimento

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início: 'Lamento muito'

Lady Gaga se desculpou com os fãs por cancelar apresentação em cima da hora - Reprodução/Instagram
Lady Gaga se desculpou com os fãs por cancelar apresentação em cima da hora Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

03/09/2025 22h53

Lady Gaga, 39, cancelou em cima da hora a apresentação que faria em Miami na noite de hoje.

O que aconteceu

O anúncio foi divulgado pela cantora minutos antes do horário programado para subir ao palco. "Olá, pessoal! Lamento muito, mas precisarei postergar o show de hoje à noite em Miami", informou ela, em texto divulgado nos stories de seu Instagram.

Gaga tomou a decisão com base em recomendações médicas, que a alertaram sobre o risco de danos permanentes às suas cordas vocais. "Durante o ensaio na noite passada e meu aquecimento vocal, minha voz estava extremamente tensa. Meu médico e meu preparador vocal sugeriram não seguir em frente [com o show] por causas dos riscos. Eu quero pegar pesado e encarar isso por vocês, mas não quero arriscar ter problemas a longo prazo ou permanentes nas minhas cordas vocais."

Ela encerrou desculpando-se com os fãs e prometendo reagendar o show para a data mais breve possível. "Espero que me perdoem e aceitem minhas sinceras desculpas por qualquer decepção ou desculpa inconvenientes. Eu me esforcei muito para evitar isso. Amo muito meus fãs. Respeito vocês e espero que possam aceitar minhas sinceras e pessoas arrependidas. Estamos tentando remarcar o show o mais rápido possível."

lady gaga - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

Marina Ruy Barbosa e Alexandre Nero posam 11 anos após 'Império'; confira

Lady Gaga cancela show em Miami minutos antes do início: 'Lamento muito'

WZ Beat exibe antes e depois de perder 47 kg; veja comparativo

Tom Holland revela diagnóstico de TDAH: 'Intimidador'

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

O que Leonardo tem? Odete enlouquece com atitude do filho em 'Vale Tudo'

Autoridades argentinas recuperam quadro roubado pelos nazistas, encerrando mistério de 80 anos

Filme sobre Gaza é aplaudido por 23 minutos em Veneza com gritos de 'Palestina livre'

Banda britânica Radiohead anuncia primeira turnê em sete anos

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

Bruna Surfistinha recorda vício em cocaína: 'Caí no fundo do poço'