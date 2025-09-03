Topo

Kathryn Bigelow imagina ataque nuclear em 'a House of Dynamite'

Los Angeles

03/09/2025 08h34

Kathryn Bigelow estava interessada no arsenal nuclear dos Estados Unidos: quem o estava guardando? O que aconteceria se houvesse um ataque de míssil iminente? E quem tomaria as decisões sobre o que fazer?

Seu novo filme, A House of Dynamite, leva o público a essas salas protegidas enquanto autoridades do governo americano e líderes militares tentam administrar um ataque de míssil de um agressor desconhecido que está a 20 minutos do impacto.

O filme teve sua estreia mundial na noite desta terça, 2, no Festival de Cinema de Veneza. "Esta é uma questão global", disse Bigelow antes da apresentação. "Estamos realmente vivendo sobre uma pilha de dinamites. Meu interesse era realmente divulgar essa informação."

O filme conta com Idris Elba como o presidente dos EUA; Jared Harris como o secretário de Defesa; Tracy Letts como um general; e Gabriel Basso como o vice-conselheiro de segurança nacional. A House of Dynamite é o primeiro filme de Bigelow desde 2017.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

