Justiça nega recurso e aumenta indenização de Léo Picon a criança ofendida

A Justiça de Pernambuco negou recurso de Léo Picon e manteve a condenação do influenciador por expor a imagem de uma criança em 2021, quando a chamou de "traficante" em vídeo publicado nas redes sociais.

O desembargador Marcelo Russell Wanderley também aumentou a indenização que havia sido fixada em R$ 60 mil para R$ 100 mil. Ele atendeu ao recurso da família do menino.

Contatada, a defesa de Picon discordou da nova decisão. O advogado Guilherme Francisco disse que o vídeo é de conhecimento público e que em nenhum momento o cliente chamou a criança de "traficante de Recife". Leia a nota na íntegra no final do texto.

O que aconteceu

Em agosto de 2021, influenciador estava na capital paraibana e se aproximou da criança dizendo que ia falar com um "traficante de informações". A interação foi gravada e publicada no Instagram de Picon, seguido por mais de 30 milhões de pessoas. Criticado, o influenciador disse que a fala foi tirada de contexto.

Com a repercussão do vídeo, o menino desenvolveu transtorno de estresse pós-traumático. A família registrou BO e ingressou com a ação judicial.

Em tutela de emergência, a Justiça determinou que o influenciador arcasse com os custos do tratamento psicológico da criança. A decisão foi mantida na primeira sentença, que determinou a indenização de R$ 60 mil.

Ao entrar com recurso, Picon alegou que o vídeo tinha objetivo humorístico, sem intenção de ofender. O magistrado avaliou que liberdade de expressão não é absoluta e não pode ser exercida em detrimento da honra e da imagem de terceiros, especialmente se estes forem crianças e/ou adolescentes.

A indenização foi aumentada para "se adequar à capacidade econômica do réu". "Trata-se de um influenciador digital com grande poder aquisitivo, que aufere lucro com suas publicações, inclusive com as que geram polêmica, e seus atos possuem resultados instantâneos. Só há um remédio para quem sofre o desgosto de ter sua imagem e personalidade danificados pelo ato: a reparação do dano. Neste caso, é necessário que o valor seja suficientemente expressivo a ponto de inibir a prática de novos ilícitos e demonstrar a reprovabilidade da conduta", declarou o desembargador.

Ainda em 2021, Léo Picon firmou compromisso com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE) e pagou multa de R$ 22 mil. O valor foi depositado no Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente do Recife.

Nota da defesa

A defesa de Leonardo Picón Froes esclarece ter recebido com espanto a informação de que o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, através de seu site, divulgou informações de um processo judicial que tramita sob sigilo.

Observada esta aparente anomalia, que será oportunamente debatida na seara adequada, expressamos discordância com o resultado do recente julgamento, motivo pelo qual, no prazo legal, apresentaremos o remédio processual adequado.

Porquanto o mencionado vídeo é de conhecimento do público, basta vê-lo para constatar que a criança, em momento algum, foi chamada de "traficante de Recife".

Quanto ao mérito do embate judicial, continuaremos cumprindo a lei, é dizer, não expondo ao público questões que nosso arcabouço legal impõe sigilo.