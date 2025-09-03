Cantor de Us Agroboy foi locutor mais jovem de Barretos e fez sucesso na TV

Quem vê Jota Lennon ao lado de Gabriel Vittor, o Indião, fazendo show como 'Us Agroboy', nem imagina que ele seja o dono do posto de locutor mais jovem da história da Festa do Peão de Barretos.

Aos quatro anos, Jota viajou ao lado do pai de Ibirité, em Minas Gerais, para Barretos, interior de São Paulo, para curtir a Festa do Peão. Na Terra do Peão Boiadeiro, o jovem viu o pai inscrevê-lo em um concurso de locução e mal sabia que ali seria o seu pontapé na vida artística.

Barretos faz parte demais da minha trajetória. Com 4 anos, meu pai me levou pra tentar uma chance em Barretos. Eu já fazia locuções de uma montaria ou outra de um cowboy, falava versinhos nos rodeios do interior de Minas, e meu pai me inscreveu para me apresentar. Então, aos 4 anos, nem sabia ler e nem escrever, mas o meu pai falava o nome do cowboy no meu ouvido e o nome do touro para eu narrar. Quando o touro chegava, ele me colocava na grade para sentir o clima.

Jota Lennon com Ana Maria Braga após repercutir em Barretos Imagem: Arquivo Pessoal

A participação de Jota Lennon na 43ª Festa do Peão de Barretos de 1998 se tornou assunto no Brasil. Após os dez dias em Barretos, ele viajou com o pai para São Paulo para participar dos principais programas de TV do país.

Isso aí atraiu a mídia pra fazer entrevistas comigo. Depois de Barretos, eu nem voltei pra casa e apareci no Faustão, Raul Gil, Gugu, Ratinho, Ana Maria e comecei minha trajetória em Barretos.

Participação no Domingo Legal foi marcante para Jota Lennon. "O que me marcou mais foi o Gugu, porque ele tinha, na época, os brinquedos da estrela. Então, eu queria ganhar os presente e levei um saco de presente pra casa. Esse momento me marcou demais."

Jota Lennon ganhou brinquedos de Gugu Liberato Imagem: Arquivo Pessoal

Lennon virou uma atração especial de Barretos após aparição na televisão e foi uma das vozes de Barretos até completar a maioridade. "Entre 1999 e 2000, Barretos inaugurou o rancho do peãozinho para jovens mostrarem seu talento e fiz minha trajetória lá durante 15 anos, narrando o Rodeio em Carneiro e o Rodeio Júnior. Então, eu vivi todas as etapas do Barretão: desde o início dos carneiros até o palco."

"Barretos ajudou nessa minha vida"

Jota Lennon seguiu a carreira de compositor após anos como locutor em Barretos. Ele acredita que a festa do peão foi uma ótima escola para fazê-lo sonhar em buscar a vida artística. "Com certeza Barretos me ajudou. Graças ao meu pai me levar pra Barretos, né? E Barretos ajudou demais nessa minha vida artística".

Barretos é a faculdade pra quem quer ser artista também. Lá, você tem de exemplos de vários artistas, tanto de locutor, apresentador e cantor. Eu via locutores narrando, via cantores fazendo shows, como Alan Jackson, Garth Brooks, Fernando Sorocaba, o Luan Santana, e diversos artistas. Isso tudo me moldou também pra hoje eu também consegui buscar o meu espaço.

A parceria com Gabriel Vittor, que carinhosamente apelidou de Indião, nasceu em 2017. Eles se encontraram em um evento da dupla Fiduma e Jeca e a amizade deu origem a parceria em composições de músicas de sucesso. "A gente tinha em comum o trabalho como compositores e mais em comum ainda que a gente já escrevia pra esse estilo, que antigamente chamava de sertanejo bruto, que é o sertanejo mais de voz grave. É como Jads e Jadson, Bruno e Barreto, Antony e Gabriel, Pedro Paulo e Alex e João Carreiro cantam. Então, a gente já escrevia música pra essa galera, mas o Gabriel, em Goiânia, e eu, em Londrina. A gente não se conhecia".

Eu ouvia o nome do Gabriel nas rodas de compositores até que um dia a gente foi fazer um CD com o Fiduma e Jeca. O Gabriel veio de Goiânia e eu vim de Londrina pra ajudar a fazer o repertório desse CD. Ali, a gente se conheceu e depois começamos a nossa trajetória, já compondo música pra Marília Mendonça, Wesley Safadão e a última que escrevemos foi "Boiadeira", a primeira da Ana Castela. Jota Lennon

Quatro anos após composições de sucesso, Jota e Gabriel decidiram que era a hora de investir na carreira como cantores e criaram "Us Agroboy". "A gente viu que esse movimento de exaltar o agro tava acontecendo de uma forma muito orgânica e muito bonita. E ter a Ana Castela assim de fronte, a gente falou: "caramba, vamos criar o nosso projeto e vamos tirar do papel essas loucuras tudo que a gente tem, principalmente das músicas que ninguém acredita".

Porque uma coisa é ser compositor e ainda tem que ter o aval do cantor querer gravar a sua música. Muitas vezes a gente escrevia uma música que a gente considerava incrível e os cantores nem davam moral. Então, Us Agroboy nos possibilitou da gente gravar essas doiduras tudo.

Jota Lennon se diz feliz em contar com a parceria de Gabriel Vittor na realização do sonho artístico. Ele conta que a amizade é tão forte que ambos se entendem na troca de olhares. "Eu realmente conheço o Indião no olhar, sei os dias que tem alguma coisa pegando, o dia que ele tá feliz também. Como ele sabe os meus dias também e ali no palco a gente se completa. O Indião trabalha numa qualidade vocal muito massa e eu sou do estilo locutor, de jogar a galera pra cima. Combinamos demais nos palcos."

Voltar para Barretos para se apresentar como cantor no palco Amanhecer e, posteriormente, subir na arena para cantar foi marcante para a dupla sertaneja. "Eu vivi tão intensamente esses dias do Barretos que não dá pra citar só um momento especial. Nós nunca tínhamos cantado em Barretos e a gente já participa no show do Fernando e Sorocaba na arena principal. Aquilo dali foi logo um choque de adrenalina e gratidão de onde a gente chegou".

Atualmente, "Us Agroboy" tem conquistado fãs pelo Brasil e contam com 583 mil inscritos, além mais de 534 milhões de visualizações no Youtube. Já no Spotify possuem mais de 4 milhões de ouvintes mensais e 716 mil seguidores.

Graças a Deus a gente conseguiu cantar massa lá. O povo conhecia as modas também e foi incrível a participação com o Sorocaba. Agora, o camping foi onde eu cresci com o meu pai e o show ali no camping foi histórico. A gente aproveitou para gravar o projeto "Us Agroboy Amanhecendo no Barretão" e vai lançar em breve nas nossas plataformas. A gente também tem um projeto chamado "Quer Modão? Toma" que vai contar com grande repertório e lançaremos em breve. Jota Lennon

