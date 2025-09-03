Topo

Entretenimento

Ivete Sangalo parabeniza ex-namorado Luciano Huck por aniversário

Ivete Sangalo e Luciano Huck - Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo e Luciano Huck Imagem: Reprodução/Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/09/2025 18h51

Ivete Sangalo, 53, parabenizou Luciano Huck hoje pelo seu aniversário de 54 anos. Os dois foram namorados no final dos anos 90.

O que aconteceu

A cantora baiana publicou uma foto sorrindo ao lado do apresentador em seus Stories e desejou felicidades. "Lu, feliz aniversário! Muito amor, saúde e um mundão de conquistas para você! Deus te abençoe grandemente!".

Relacionadas

Virginia Fonseca passeia de barco na Espanha durante viagem pela Europa

Charlie Sheen faz 60 e admite 'calafrios de vergonha' ao relembrar vícios

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 4/9 a 13/9

Ivete e Luciano namoraram em 1999. Na época, a cantora havia deixado a Banda Eva e começava sua carreira solo e Luciano Huck estava separado da apresentadora Eliana.

O relacionamento durou cerca de seis meses e foi discreto, sem grandes polêmicas ou aparições na mídia.

. - Reprodução/Instagram - Reprodução/Instagram
Ivete Sangalo parabeniza Luciano Huck
Imagem: Reprodução/Instagram

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Entretenimento

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 4/9 a 13/9

Bruna Surfistinha recorda vício em cocaína: 'Caí no fundo do poço'

Samuel destrói sonho de Sofia por causa de Ryan em 'Dona de Mim'; entenda

Ivete Sangalo parabeniza ex-namorado Luciano Huck por aniversário

'Marc By Sofia': Sofia Coppola retrata o amigo Marc Jacobs em filme exibido em Veneza

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 4/9 a 13/9

Charlie Sheen faz 60 e admite 'calafrios de vergonha' ao relembrar vícios

'Tomb Raider' ganhará nova série com Sophie Turner como Lara Croft

'Êta Mundo Melhor!': Personagem mais que inesperado ameaça romance de Dita

Virginia Fonseca passeia de barco na Espanha durante viagem pela Europa

Música dos anos 90 volta com tudo e vira uma das mais tocadas do mundo