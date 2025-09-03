'Hajime no Ippo' no Brasil: o improvável milagre aconteceu

No último sábado (30) foi realizado em São Paulo um evento presencial organizado pela editora MPEG. A novata no meio de mangás vinha alardeando nas últimas semanas um anúncio que 'pararia o mercado de mangás', e isso realmente aconteceu. O clássico 'Hajime no Ippo', um mangá que não tinha qualquer chance de ser publicado no nosso país, não só foi anunciado como teve seu primeiro volume vendido no evento de surpresa.

'Hajime no Ippo' fazia parte da lista de mangás 'impossíveis' de sair no Brasil. Não porque a história era ruim ou porque não tinha fãs o bastante, mas sim porque editoras de mangá brasileiras evitam licenciar títulos muito longos. Infelizmente para os fãs do autor Joji Morikawa, a obra de boxe conta atualmente com 144 volumes e segue em publicação sem previsão de acabar.

Outra surpresa de 'Hajime no Ippo' foi o preço de R$ 42,90 para um volume 2 em 1, um valor mais baixo que muito mangá volume único em publicação. Para conseguir esse preço, a editora explicou ter feito muita negociação e que disponibilizará a compra apenas em lojas parceiras e no próprio site. A explicação é simples: não disponibilizar na Amazon (num primeiro momento) faz com que a alta porcentagem exigida pela loja afete o preço do produto final.

Além deste milagre do boxe, a editora surpreendeu os fãs com outros anúncios igualmente empolgantes. Inclusive com autores publicados por outras editoras de mangás, como é o caso de 'Rave' de Hiro Mashima e 'Hananoi-kun to Koi no Yamai' de Megumi Morino. Confira todos os títulos anunciados no evento:

'Hajime no Ippo' , de Joji Morikawa

, de Joji Morikawa 'Chihayafuru' , de Yuki Suetsugu

, de Yuki Suetsugu 'Rave' , de Hiro Mashima

, de Hiro Mashima 'Hananoi-kun to Koi no Yamai' , de Megumi Morino

, de Megumi Morino 'Omori' , de Omocat e Nui Konoito

, de Omocat e Nui Konoito 'Kokuhaku' , de Kaji Kawaguchi e Nobuyuki Fukumoto

, de Kaji Kawaguchi e Nobuyuki Fukumoto 'Yano-kun no Futsu no Hibi' , de Yui Tamura

, de Yui Tamura 'Betiger' , de Hataoh (mangá nacional)

, de Hataoh (mangá nacional) 'Miss Fortune', de Gustavo Andrade (mangá nacional)

Exclusivo: Editora MPEG fala sobre dificuldades, pressão dos otakus e futuro

Após o evento conversei com Diógenes Diogo, gerente editorial da MPEG, para tirar algumas dúvidas que muitos otakus têm sobre o meio de mangás. Confira o papo:

Universo dos Animes: Embora seja uma editora nova, a MPEG tem surpreendido os fãs com títulos grandes e importantes. Quais as principais dificuldades de se licenciar essas obras?

Diógenes: Acho que a principal dificuldade é o que toda editora do Brasil enfrenta: chegar na editora original japonesa e ter portas abertas com as mesmas. Apesar de hoje termos uma relação mais estreita com algumas, isso é um processo. A MPEG possui somente 3 anos e logo não poderemos mais usar a desculpa de sermos uma editora novata, mas mesmo assim ainda não conseguimos chegar em determinadas editoras. Além da falta de confiança por causa de problemas com outras empresas daqui, os japoneses ainda olham o Brasil como um mercado emergente e que precisa ter cuidado ao ceder seus títulos. Por isso é muito comum os grandes sucessos irem para empresas já consolidadas. Estamos tentando mudar isso com um produto de qualidade e com uma relação de proximidade maior, mostrando as vantagens de estar conosco. Além disso, queremos deixar claro para o Japão que não somos apenas uma empresa de negócios, mas um parceiro que ama o que está fazendo e que temos capacidade para tal, com uma equipe qualificada.

Universo dos Animes: Um dos desafios de se publicar qualquer coisa no Brasil é o preço para o consumidor, como a MPEG tem tentado superar esse problema?

Diógenes: O monopólio do papel nunca vai ser resolvido aqui e sabemos que esse é o principal problema do nosso mercado. Para contornar isso, estamos tentando estreitar nossa relação com nossos parceiros gráficos, encontrar alternativas em processos e estudar muito o mercado de outros países. (...) Estamos constantemente fazendo um trabalho técnico, com cálculos, conversa com pessoas do meio gráfico e entendendo o que podemos fazer para que o mangá chegue da forma mais acessível possível - se é que podemos ainda dizer que mangás são algo acessível de alguma forma. O importante é tentar não passar o prejuízo ao leitor. Não adianta nada subirmos o preço, mantermos o consumidor atual e perdermos o consumidor do futuro. O mercado precisa pensar mais no amanhã e não apenas no momento.

Universo dos Animes: No meio de mangás há uma crítica às editoras que anunciam títulos, mas demoram a lançá-los. Como a MPEG está se organizando para dar vazão a todos os anúncios já feitos?

Diógenes: Como falamos em nosso evento, temos feito constantemente uma autocrítica em relação a isso. Não só aos títulos anunciados como aos títulos que já possuímos na casa. Por isso, neste segundo semestre, estamos ampliando a equipe. (...) Além disso, ampliamos nosso leque de colaboradores freelancers com pessoas de experiência no mercado. Não tem segredo: você não consegue lidar com tantos títulos se não tiver uma equipe ampla e de qualidade cuidando disso. Inclusive, foi um dos tópicos que falamos muito no Japão com as editoras de lá, mostrando como um time de pessoas experientes pode fazer nossa empresa girar e sonhar com metas maiores em nosso mercado.

Rapidinhas de animes

Fim de 'Senpai is an Otokonoko'

O anime "Senpai is an Otokonoko" ganhou uma conclusão em um filme dividido em duas partes, e ambas foram disponibilizadas no Brasil pela Crunchyroll. A obra aborda com muita delicadeza assuntos de diversidade e é bem gostosinha de assistir.

E não é que 'Kill Blue' acabou?

O mangá "Kill Blue" foi encerrado na ?Shonen Jump?, mas ganhou um anúncio de despedida: vem aí um anime produzido pelo estúdio CUE (novato na área). O protagonista é um assassino transformado em criança, agora ele fará uma missão numa escola.

Show com banda de 'Attack on Titan'

A banda de metal japonês SiM (Silence iz Mine) fará um show em São Paulo no dia 17 de outubro de 2025. O grupo é responsável pela música 'The Rumbling', tema de abertura da última temporada de 'Attack on Titan'. Os ingressos já estão à venda.

Nação 'Jujutsu Kaisen' em festa: novos animes e mangá chegando

Neste último final de semana rolou enxurrada de novidades para os fãs de 'Jujutsu Kaisen'. O maior, com certeza, é o anúncio da terceira temporada do anime, adaptando o arco do Jogo do Abate. Os novos episódios têm previsão de estreia para janeiro de 2026 e a Crunchyroll já confirmou que transmitirá de forma exclusiva.

Este ano já tivemos um filme de 'Jujutsu Kaisen' nos cinemas, como já foi falado na edição anterior da newsletter, mas e se eu contar que teremos mais um no fim do ano? Na verdade não é bem um filme, e sim uma exibição especial nos cinemas japoneses reunindo os episódios finais do arco de Shibuya e os primeiros do Jogo do Abate. Este especial ainda não foi confirmado no Brasil.

E Gege Akutami segue firme e forte trabalhando na editora Shueisha, tanto que a partir da próxima semana publicará um novo mangá curto na 'Shonen Jump', intitulado 'Mojuro'. O que chama a atenção é que Gege não fará todo o trabalho em 'Mojuro', ficando apenas com o roteiro e deixando a arte para Yuji Iwasaki (de 'Cypher Academy', aquele mangá intraduzível da 'Jump' sobre charadas).

Se me permitem comentar, essa chuva de anúncios mostra que 'Jujutsu Kaisen' ainda é uma obra importante e que há muita aposta nessa nova temporada. Arranjaram até uma segunda incursão nos cinemas para ganhar mais receita! Mas o que me chamou a atenção foi a divisão de tarefas do mangá 'Mojuro', pois Gege preferiu ficar com a parte que é justamente o ponto fraco de seu mangá, o roteiro. Quem sabe com uma obra curta ele consegue fazer algo menos confuso, não é mesmo?

Conteúdo otaku em Splash UOL

Animes para assistir de graça

Pensando também nas pessoas que não assinam um serviço de streaming, reuni numa matéria alguns bons animes que você pode assistir de graça (e de forma oficial). Confira no link.

Resumão 'Demon Slayer'

O novo filme de "Demon Slayer" estreia na próxima semana e é possível que o pobre fã não lembre exatamente o que aconteceu na série. Foi por isso que preparei um resumo do anime, confira.

Animes que mudaram o mundo

Animes estão longe de ser apenas um entretenimento casual, e são capazes de mudar o próprio mundo. Nesse vídeo excelente da Moo-chan ela fala um pouco sobre alguns exemplos, confira.

Pai de 'Jojo's' e dragão adolescente: os lançamentos de mangás de setembro

Todo começo de mês trazemos a agenda dos mangás inéditos com previsão de lançamento nas lojas brasileiras. Essa listagem é feita com o auxílio da cobertura do blog Biblioteca Brasileira de Mangás, o maior da categoria no Brasil. Vamos aos mangás:

Editora Panini

'Asadora', de Naoki Urasawa

'Baoh, o Visitante', de Hirohiko Araki

'Ruri Dragon', de Masaoki Shindo

'A Épica História de Sasuke: Os Descendentes de Uchiha e a Sacra Poeira Estelar' (light novel)

Editora JBC

'Home' (série 'Doukyusei'), de Asumiko Nakamura

NewPOP Editora

'Lion Hearts', de Ori Mita

'O Íntimo de Mari', de Shuzo Oshimi

Editora Baú

'Correspondência do Fim do Universo', de Menota

Editora Comix Zone

'Dano Cerebral', de Shintaro Kago

Editora Pipoca & Nanquim

'O Vampiro que Ri', de Suehiro Maruo

Temos muitos lançamentos interessantes, para vários tipos de público. Por parte da Panini, chama a atenção a chegada de 'Baoh, o Visitante', um mangá anterior do autor de 'Jojo's Bizarre Adventure' e que quase foi lançado no Brasil durante os anos 1980. Na mesma editora gostaria de destacar 'Ruri Dragon', um dos melhores mangás atuais da Shueisha sobre uma adolescente que acorda um dia e descobre que ela é filha de um dragão. E fiquem atentos a este título, porque ele vende muito no Japão e é um forte candidato a ganhar anime.

Já para leitores de histórias mais densas e adultas precisamos destacar 'O Íntimo de Mari' da NewPOP, do mesmo autor do perturbador 'As Flores do Mal', e também o relançamento de 'O Vampiro que Ri' por parte da editora Pipoca & Nanquim. O título havia saído no começo dos anos 2000 pela editora Conrad e agora ganhou uma nova oportunidade no nosso mercado.

E ainda sobre notícias de mangá, vale a pena citar que a editora Mythos confirmou que deve paralisar o lançamento de obras japonesas, entre elas o ótimo 'Um Homem e o seu Gato'. Segundo informações obtidas pelo site Fora do Plástico, os títulos vendiam mal para os padrões da editora. Uma pena.

Até a próxima semana, otakus!