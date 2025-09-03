Amante gay, fortuna e casório: o golpe final de César na 1ª 'Vale Tudo'

Topo

Carlos Alberto Riccelli e Cauã Reymond como César em "Vale Tudo" - Divulgação/Globo
Carlos Alberto Riccelli e Cauã Reymond como César em 'Vale Tudo' Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/09/2025 05h30

César, papel de Cauã Reymond no remake de "Vale Tudo", acabou de ser pedido em casamento por Odete (Debora Bloch). A partir daí, o bonitão deve ganhar poder e acesso aos bens da ricaça.

Em 1988, vivido por Carlos Alberto Riccelli, César também "laçou" o coração de Odete (Beatriz Segall), mas a relação não durou para sempre. Veja como foi o final do personagem.

O que aconteceu em 1988

Confiando no amado, Odete descobre que César fugirá do país com seu dinheiro. Logo depois, Odete é assassinada, colocando César e Maria de Fátima (Gloria Pires) entre os principais suspeitos. No entanto, quem matou a vilã foi Leila (Cassia Kis) por engano, afinal, ela acreditava estar atirando em Fátima, que teria se tornado amante de Marco Aurélio.

Após a morte de Odete, César, em desespero, vai atrás de Marco Aurélio (Reginaldo Faria). Ele exige que o executivo da TCA lhe dê US$ 50 mil que havia prometido em uma tramoia anterior. Com esse dinheiro em mãos, o gigolô parte para o exterior.

César passa uma temporada na Europa e retorna disposto a lucrar mais uma vez às custas de Maria de Fátima. Ele propõe um plano ousado: apresenta à amante um príncipe italiano, Giovanni (Marcos Manzano), com quem esteve envolvido durante sua viagem.

A estratégia é simples: Fátima deveria se casar com Giovanni para que ninguém descubra que ele é gay. O príncipe quer ingressar na vida política e não quer nenhum boato envolvendo sua sexualidade.

Você não pode imaginar a grana que vai rolar nessa jogada, pelos cálculos da família e da assessoria do partido político, eles estão dispostos a dar US$ 1 milhão por ano para essa mulher. Só para constar, Fátima, não vai ter que ficar casada mais do que cinco anos, e eu vou estar lá, morando junto com vocês César Ribeiro, na 'Vale Tudo' original

Odete Roitman (Beatriz Segall) e César (Carlos Alberto Riccelli) em 'Vale Tudo' 1988 - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Odete Roitman (Beatriz Segall) e César (Carlos Alberto Riccelli) em 'Vale Tudo' 1988
Imagem: Reprodução/Globo

A lembrança do filho que os dois tiveram surge nessa discussão. Fátima comenta: "Você sabe que o nosso filho faz dois anos amanhã?". Ele, pragmático, responde: "Não vai dar para estar misturando as estações, Fátima. Ou bem você, sua mãe e o bebê, ou bem circulando nas melhores roupas da Europa. Quem sabe de sua vida é você!".

O filho de César e Fátima é criado por Raquel (Regina Duarte). A avó é a responsável por evitar que a criança seja vendida para um casal de estrangeiros, trama que deve ser mantida na versão atual da novela.

Ao perceber que Fátima está disposta a aceitar, César dá a última cartada. Apresenta o príncipe italiano com quem divide a suíte, insinuando que o romance entre os dois ainda acontece. No casamento, oficializado em segredo, os cúmplices trocam olhares, dando a entender que formarão um trisal com o ricaço.

César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo' - Divulgação/Globo - Divulgação/Globo
César (Carlos Alberto Riccelli) e Maria de Fátima (Glória Pires) com o Príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em 'Vale Tudo'
Imagem: Divulgação/Globo

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

