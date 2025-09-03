Topo

Entretenimento

'Faz falta um apresentador profissional', diz Chico Barney sobre MasterChef

do UOL

Do UOL, em São Paulo

03/09/2025 12h07

A ausência de Ana Paula Padrão na final do MasterChef evidenciou o quanto um apresentador profissional faz diferença em realities culinários ao vivo, analisou o colunista do UOLChico Barney no Central Splash. Para ele, a condução dos jurados não supriu a falta de fluidez e imparcialidade.

Ficou muito claro a falta que faz um condutor, sobretudo num programa ao vivo, com todo mundo emocionado. Nenhum dos três é do da apresentação, do vai pra cá, vai pra lá. Ficou um jogral armadinho, estavam os três muito nervosos e não conseguiram conduzir de maneira satisfatória. Fez falta uma Paula Padrão e serviu também para dar ainda mais valor a Ana Maria Braga no Chef de Alto Nível. Às vezes a função do apresentador é ser meio que o flanelinha das almas [...]. É importante, é uma função que não pode ser o diretor apenas falando no ouvido dos jurados, senão fica confuso e atrapalhado como esta final do MasterChef. Faz falta um apresentador. Chico Barney

Chico Barney reforçou a importância do equilíbrio entre jurados e apresentador, destacando o papel de Ana Paula Padrão e Ana Maria Braga na condução dos realities.

Urge o retorno de um apresentador e digo mais, devemos louvar e parabenizar a Ana Maria Braga na Globo. Eu acho que existe um equilíbrio perfeito nesta montagem de funções, é difícil lidar com a importância de três chefs. Eles merecem brilhar, dar sua opinião. E a apresentadora serve muito mais para conduzir. Para dar também a moral ali, o carimbo de que isso é um programa televisivo de qualidade, assim como Ana Paula Padrão fez durante todos esses anos no MasterChef. E Ana Maria Braga brilha de maneira transcendental no Chef de Alto Nível. Essa é minha humilde opinião.Chico Barney

LIVES

Chico Barney e Bárbara Saryne estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais.

Confira os horários da programação:
10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

Veja a íntegra:

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Justiça nega recurso e aumenta indenização de Léo Picon a criança ofendida

Jaques expulsa Sofia? Vilão embrulha estômago dos Boaz em 'Dona de Mim'

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Travis Kelce se pronuncia sobre noivado com Taylor Swift

Disney fecha acordo de R$ 54,7 milhões por coleta ilegal de dados de crianças

Escolha de elenco do MasterChef é lição para BBB, dizem Barney e Saryne

'Faz falta um apresentador profissional', diz Chico Barney sobre MasterChef

Desserviço? Guadagnino mexe em vespeiro ao tirar personagens de clichês

Ator de 'Succession' é preso nos EUA por dirigir alcoolizado

Moon Taeil, idol de k-pop acusado de estupro, é sentenciado a três anos e seis meses de prisão

Tráfico sexual e maldição: como é a série brasileira top 10 em 68 países