'Faz falta um apresentador profissional', diz Chico Barney sobre MasterChef

A ausência de Ana Paula Padrão na final do MasterChef evidenciou o quanto um apresentador profissional faz diferença em realities culinários ao vivo, analisou o colunista do UOLChico Barney no Central Splash. Para ele, a condução dos jurados não supriu a falta de fluidez e imparcialidade.

Ficou muito claro a falta que faz um condutor, sobretudo num programa ao vivo, com todo mundo emocionado. Nenhum dos três é do da apresentação, do vai pra cá, vai pra lá. Ficou um jogral armadinho, estavam os três muito nervosos e não conseguiram conduzir de maneira satisfatória. Fez falta uma Paula Padrão e serviu também para dar ainda mais valor a Ana Maria Braga no Chef de Alto Nível. Às vezes a função do apresentador é ser meio que o flanelinha das almas [...]. É importante, é uma função que não pode ser o diretor apenas falando no ouvido dos jurados, senão fica confuso e atrapalhado como esta final do MasterChef. Faz falta um apresentador. Chico Barney

Chico Barney reforçou a importância do equilíbrio entre jurados e apresentador, destacando o papel de Ana Paula Padrão e Ana Maria Braga na condução dos realities.

Urge o retorno de um apresentador e digo mais, devemos louvar e parabenizar a Ana Maria Braga na Globo. Eu acho que existe um equilíbrio perfeito nesta montagem de funções, é difícil lidar com a importância de três chefs. Eles merecem brilhar, dar sua opinião. E a apresentadora serve muito mais para conduzir. Para dar também a moral ali, o carimbo de que isso é um programa televisivo de qualidade, assim como Ana Paula Padrão fez durante todos esses anos no MasterChef. E Ana Maria Braga brilha de maneira transcendental no Chef de Alto Nível. Essa é minha humilde opinião. Chico Barney

