Topo

Entretenimento

Ex-participante do The Voice morre aos 39 anos em Manaus

Músico amazonense Elias Moreira morreu aos 39 anos - Reprodução
Músico amazonense Elias Moreira morreu aos 39 anos Imagem: Reprodução
Ane Cristina
do UOL

De Splash, em São Paulo

03/09/2025 14h15Atualizada em 03/09/2025 14h23

Elias Moreira, ex-participante do The Voice Kids (Globo), morreu aos 39 anos na madrugada de hoje, em Manaus.

O que aconteceu

A causa da morte ainda não foi revelada, mas Splash apurou que o músico foi internado às pressas ontem, após realizar hemodiálise. O velório acontece hoje, na Funerária Canaã, e o sepultamento também deve ocorrer nesta quarta.

Elias Moreira era de Boa Vista (RR), mas morava na capital amazonense. Ganhou notoriedade ao participar do reality musical The Voice em 2013.

1 - DivulgaÃ§Ã£o/TV Globo - DivulgaÃ§Ã£o/TV Globo
Elias Moreira interpretou "Human Nature", sucesso na voz de Michael Jackson
Imagem: DivulgaÃ§Ã£o/TV Globo

Nas audições às cegas, cantou "Humam Nature", de Michael Jackson, e conquistou quatro cadeiras viradas. Ele escolheu o time de Carlinhos Brown.

Elias foi eliminado na primeira batalha, que disputou com a participante Nene Oliveira. Juntos, eles cantaram as músicas "One" e "Isn't She Lovely?"

Atualmente, o músico se apresentava em bares e casas de show. Ele deixa a mulher, Franciele.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Entretenimento

Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Ex-participante do The Voice morre aos 39 anos em Manaus

Justiça nega recurso e aumenta indenização de Léo Picon a criança ofendida

Jaques expulsa Sofia? Vilão embrulha estômago dos Boaz em 'Dona de Mim'

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Travis Kelce se pronuncia sobre noivado com Taylor Swift

Disney fecha acordo de R$ 54,7 milhões por coleta ilegal de dados de crianças

- Escolha de elenco do MasterChef é lição para BBB, dizem Chico e Bárbara

Chico Barney sobre Masterchef: 'Faz falta um apresentador profissional'

Desserviço? Guadagnino mexe em vespeiro ao tirar personagens de clichês