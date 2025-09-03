Ex-participante do The Voice morre aos 39 anos em Manaus
Elias Moreira, ex-participante do The Voice Kids (Globo), morreu aos 39 anos na madrugada de hoje, em Manaus.
O que aconteceu
A causa da morte ainda não foi revelada, mas Splash apurou que o músico foi internado às pressas ontem, após realizar hemodiálise. O velório acontece hoje, na Funerária Canaã, e o sepultamento também deve ocorrer nesta quarta.
Elias Moreira era de Boa Vista (RR), mas morava na capital amazonense. Ganhou notoriedade ao participar do reality musical The Voice em 2013.
Nas audições às cegas, cantou "Humam Nature", de Michael Jackson, e conquistou quatro cadeiras viradas. Ele escolheu o time de Carlinhos Brown.
Elias foi eliminado na primeira batalha, que disputou com a participante Nene Oliveira. Juntos, eles cantaram as músicas "One" e "Isn't She Lovely?"
Atualmente, o músico se apresentava em bares e casas de show. Ele deixa a mulher, Franciele.