'Êta Mundo Melhor!': Personagem mais que inesperado ameaça romance de Dita

Dita em Êta Mundo Melhor! - Reprodução/Globo
Dita em Êta Mundo Melhor! Imagem: Reprodução/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/09/2025 18h00

Dita (Jennifer Nascimento) vai sofrer no capítulo desta quinta-feira (4), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Dita procura Candinho, mas Manoela impede a aproximação dos dois. Cenas depois, Samir encontra Candinho e Policarpo.

O capítulo desta quinta (4) também terá outros acontecimentos. Por exemplo: Zé dos Porcos chega a São Paulo.

Tobias pede para conversar com Sônia sobre Lauro. Ernesto ameaça Tamires. Celso conhece Marilda e Aderbal.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

