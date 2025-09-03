Topo

'Êta Mundo Melhor!' hoje (3): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Dita (Jeniffer Nascimento) em "Êta Mundo Melhor" - Fábio Rocha/Globo
Dita (Jeniffer Nascimento) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Fábio Rocha/Globo
03/09/2025 08h30

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (3) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Todos apostam em quem será a vencedora do concurso de rainha da rádio. Quinzinho afirma a Medeia que ama Cunegundes e irá implorar por seu perdão. Anabela faz uma promessa pela vitória de Dita. Lúcio anuncia a vitória de Dita por apenas um voto, e Candinho deduz que foi o seu. Todos comemoram a coroação de Dita como rainha da rádio, e Zulma se irrita. Olímpia se revolta contra a vitória de Dita. Candinho entrega a coroa de Dita, e se declara para a amada. Celso e Estela planejam seu futuro casamento. Mirtes revela a Ernesto que Tamires conseguiu dinheiro. Candinho e Dita declaram seu amor um pelo outro, e todos comemoram.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

