Escolha de elenco do MasterChef é lição para BBB, dizem Barney e Saryne

A escolha criteriosa do elenco e a presença de protagonistas carismáticos são essenciais para o sucesso do MasterChef, analisou Bárbara Saryne no Central Splash, do Canal UOL. Ela destacou como a vitória de Daniela Dantas reacendeu o interesse do público e mobilizou as redes sociais.

A final de 2024 mostrou que a força de personagens autênticos cria enredos envolventes e torcida apaixonada, elementos fundamentais para realities manterem relevância e engajamento.

E sobre esse MasterChef, algo que eu fico feliz é que mostra também que a escolha do elenco é muito importante. A gente já nem vinha falando mais do MasterChef, não tava dando mais tanta atenção, era como se fosse só mais do mesmo. E quando você sabe escolher um elenco carismático, que entrega, faz toda a diferença. Todo mundo volta a falar sobre o programa. Ontem eu vi uma comoção nas redes sociais com a final do MasterChef. Muita gente celebrando o enredo. Isso é muito legal. Não é porque um programa é um sucesso que basta só existir. O processo pra escolher o elenco é muito importante, ter um bom apresentador à frente é muito importante, não basta a marca. Tem que continuar trabalhando em cima disso. Barbara Saryne

Chico Barney ressaltou que a autenticidade de personagens como Daniela Dantas é lição para outros realities, como BBB e A Fazenda, que dependem do elenco para engajar o público.

E a importância do elenco deixa claro quanto precisamos de pessoas ousadas, controversas, que desafiem a norma, como essa cidadã, Daniela. Isso fica de lição pra Fazenda, pro BBB, porque o elenco do BBB precisa. Chico Barney

'Faz falta um apresentador profissional no MasterChef', diz Chico Barney

A ausência de Ana Paula Padrão na final do programa evidenciou o quanto um apresentador profissional faz diferença em realities culinários ao vivo, avaliou Chico Barney. Para ele, a condução dos jurados não supriu a falta de fluidez e imparcialidade.

O debate sobre a importância de um condutor experiente ganhou força após a final comandada por Erick Jacquin, Henrique Fogaça e Helena Rizzo, que enfrentaram dificuldades para organizar a dinâmica e envolver o público.

E essa foi a primeira temporada do Masterchef sem a apresentadora Ana Paula Padrão. Quem conduziu ontem o programa foi o Jacan, o Fogaça e a Helena Rizzo. Ficou muito claro a falta que faz um condutor, sobretudo num programa ao vivo, com todo mundo emocionado. Nenhum dos três é do métier da apresentação, do vai pra cá, vai pra lá. Ficou um jogral armadinho, estavam os três muito nervosos e não conseguiram conduzir de maneira satisfatória. Fez falta uma Paula Padrão e serviu também para dar ainda mais valor a Ana Maria Braga no chefe de alto nível. Precisa de alguém do métier. Às vezes a função do apresentador é ser meio que o flanelinha das almas [...]. É importante, é uma função que não pode ser o diretor apenas falando no ouvido dos jurados, senão fica confuso e atrapalhado como esta final do Masterchef. Faz falta um apresentador. Chico Barney

