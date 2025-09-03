É possível desativar a Meta AI do WhatsApp? Entenda como funciona

O Meta AI, recurso de inteligência artificial do WhatsApp, ainda gera muitas dúvidas entre os usuários. Ele aparece como um botão nas conversas e oferece respostas rápidas, buscas no app e até a criação de imagens. No Brasil, não é possível excluir ou desativar a função completamente.

O que é a Meta AI no WhatsApp

A Meta AI é um chatbot integrado ao WhatsApp. Ela funciona de forma semelhante a assistentes virtuais, mas dentro do próprio app. O usuário pode iniciar uma conversa exclusiva com a IA ou chamá-la em grupos, usando @MetaAI.

É confiável? Como funciona a privacidade

As conversas tradicionais do WhatsApp são protegidas por criptografia de ponta a ponta. Isso garante que apenas você e a pessoa com quem fala possam ler as mensagens.

Com a Meta AI, o cenário é um pouco diferente. As interações com o robô não têm essa proteção e podem ser usadas pela empresa para treinar seus modelos de inteligência artificial.

O uso da Meta AI pelo WhatsApp é opcional. Apenas as mensagens que mencionam @Meta AI ou que as pessoas compartilham com a Meta AI são enviadas para a Meta. Suas ligações e mensagens pessoais continuam protegidas com a criptografia de ponta a ponta e ficam somente entre você e os demais participantes da conversa. O WhatsApp e a Meta não podem ler, ouvir nem compartilhar o conteúdo dessas conversas Meta, em comunicado

Como apagar as mensagens

As conversas com a Meta AI ficam registradas como qualquer outro chat. Para apagar:

Abra o WhatsApp e encontre a conversa com a Meta AI; Toque e segure no chat com a Meta AI; Toque no ícone da lixeira; Confirme em Apagar Conversa. Isso elimina o histórico visível no seu aparelho, mas não significa que a Meta apagou os dados de seus servidores.

É possível desativar no Brasil?

Por enquanto, não é possível desativar totalmente a Meta AI no WhatsApp no Brasil. O botão continua ativo, mesmo que o usuário nunca interaja com o recurso.

O que se pode fazer é excluir a conversa ou solicitar à empresa. Por meio de formulário oficial, é possível pedir que seus dados não sejam usados para treinar a IA. No entanto, ainda assim, a função permanece no aplicativo.

Formulário de oposição ao uso dos seus dados para a IA da Meta do WhatsApp. Os usuários que desejam restringir a coleta de dados pela ferramenta no aplicativo precisam preencher um formulário oficial da empresa. No pedido, é necessário informar um e-mail e o número de telefone usado no app.