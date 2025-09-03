Topo

Jaques expulsa Sofia? Vilão embrulha estômago dos Boaz em 'Dona de Mim'

Jaques e Sofia em "Dona de Mim" - Divulgação/Globo
Jaques e Sofia em 'Dona de Mim' Imagem: Divulgação/Globo
03/09/2025 13h02

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (3) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques. O vilão se enfurece ao ver o que a menina aprontou com seus pertences, e Denise alerta Samuel. Em, seguida, a filha de Vanderson confessa a Rosa que sente medo de Jaques.

Jaques afirma que não quer mais Sofia em sua casa. Após essa afirmação, tanto Samuel quanto Davi ficam contrariados.

Sofia pede para morar com Leo. Felizmente, o pedido da menina será atendido em breve e ela passará uma temporada na casa da babá.

Também nesta quarta, Leo pede trabalho a Manuel. Jaques anuncia que é finalista do prêmio Empresários do Ano, e Samuel ironiza o tio.

Danilo anuncia mais modificações na fábrica, e Pam e Kami se irritam. Alan aconselha Marlon quanto à corporação.

Kami comemora a conquista de sua primeira parceria como influencer. Ryan consegue sua liberdade e se abriga na casa de Leo.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

