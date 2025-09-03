Topo

Entretenimento

'Dona de Mim' hoje (3): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Ryan (L7nnon) em "Dona de Mim" - Manoella Mello/Globo
Ryan (L7nnon) em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

03/09/2025 08h55

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (3) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Sofia se esconde levando a guitarra de Jaques. Leo pede trabalho a Manuel. Jaques anuncia que é finalista do prêmio Empresários do Ano, e Samuel ironiza o tio. Danilo anuncia mais modificações na fábrica, e Pam e Kami se irritam. Alan aconselha Marlon quanto à corporação. Jaques se enfurece ao ver o que Sofia aprontou com seus pertences, e Denise alerta Samuel. Sofia confessa a Rosa que sente medo de Jaques. Kami comemora a conquista de sua primeira parceria como influencer. Jaques afirma que não quer mais Sofia em sua casa, e Samuel e Davi ficam contrariados. Sofia pede para morar com Leo. Ryan consegue sua liberdade e se abriga na casa de Leo.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

