Topo

Entretenimento

Djavan convida fãs a criarem versões de música de seu próximo álbum

São Paulo

03/09/2025 10h58

Com quase 250 mil seguidores no TikTok, o cantor Djavan busca aproximar-se ainda mais do público jovem. Para isso, lançou um desafio: convidou seus fãs a criarem versões de um trecho da música Melodia, que fará parte de seu próximo álbum, Improviso, com lançamento previsto para 13 de novembro nas plataformas digitais.

A ideia é que seus seguidores postem as versões na própria plataforma. "Agora quero ver você criar algo em cima dela", desafia seus seguidores no TikTok.

A melodia da canção, disponibilizada na biblioteca de áudio da plataforma, apresenta Djavan improvisando com sons vocais - sem letras, apenas com silabados, vocalizes e entonações livres.

Às vésperas de completar 50 anos de carreira, esta é a primeira vez que Djavan oferece um spoiler de um projeto antes de seu lançamento oficial.

O single Melodia, resultado da colaboração com os fãs, está programado para ser lançado em 25 de setembro.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

Internado, Raul Gil está estável após diverticulite aguda e desidratação

Channing Tatum perde 31 kg para novo filme e mostra antes e depois

Internação de Raul Gil expõe conflito familiar; entenda a briga entre herdeiros

Ritinha de 'História de Amor': o que aconteceu com a atriz Ingrid Fridman?

Samir ganha novos pais? O destino do menino em 'Êta Mundo Melhor!'

Tati Machado assume o 'Mais Você' nas férias de Ana Maria Braga

'Somos diferentes', diz Paolla Oliveira sobre Virginia Fonseca, que será rainha da Grande Rio

Duquesa britânica de Kent morre aos 92 anos

Segredo? A confissão de César após trocar alianças com Odete em 'Vale Tudo'

Audiência com PT é marcada e Jojo Todynho ironiza: 'Parece guerra mundial'

Polícia cumpre mandado na casa de Gato Preto e apreende nova Porsche