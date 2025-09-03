'Coração' de borboleta cósmica pode dar pistas sobre a formação da Terra

Dados sobre o núcleo de uma nebulosa conhecida como Borboleta podem trazer novas percepções sobre a formação da Terra, segundo pesquisadores. O estudo foi publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

O que aconteceu

Nebulosa Borboleta (NGC 6302) é uma das mais bem estruturas da galáxia. Ela está localizada a cerca de 3.400 anos-luz de distância da constelação de Escorpião. As nebulosas planetárias se formam quando estrelas com massas entre 0,8 e 8 vezes a massa do Sol perdem a maior parte da massa no final da vida. Essa fase dura 20 mil anos, segundo a ESA (Agência Espacial Europeia).

Telescópio Espacial James Webb capturou núcleo. A partir de dados do MIRI (Instrumento de Infravermelho Médio, em tradução livre) e uma rede de antenas parabólicas, os cientistas conseguiram capturar o toro da Nebulosa Borboleta —faixa de gás empoeirado envolto— identificando quase 200 linhas espectrais com informações sobre átomos e moléculas.

Imagem do 'coração' da Nebulosa Borboleta obtida pelo telescópio Imagem: Divulgação/ESA/Webb, NASA & CSA, M. Matsuur

Pesquisadores descobriram que a estrela central, responsável pelo brilho da nebulosa, é uma das mais quentes já conhecida, com 220 mil Kelvin. Além disso, a equipe identificou a composição do toro. Ali, eles encontraram silicatos cristalinos, como o quartzo, e grãos de poeira, que são considerados semelhante às rochas e areia da Terra. A formação desses grãos de poeira era debatido há anos pelos astrônomos e, agora, a pesquisa sugere que eles podem ser formados por meio de toros.

Isso nos diz que os cristais provavelmente se formaram no toro, um ambiente denso e estável que se construiu a partir do material ejetado da estrela há milhares de anos. A partir disso, podemos aprender mais sobre o estado das estrelas tanto agora quanto no momento em que morrem.

Mikako Matsuura, pesquisadora Escola de Física e Astronomia da Universidade de Cardiff em comunicado

Pesquisa também pode ajudar a entender a formação da Terra. Além do estudo sobre o núcleo, os pesquisadores também detectaram que a superfície do toro é composta por HAPs (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos), que são compostos à base de carbono encontrados no petróleo bruto. Segundo os cientistas, eles parecem aparecer em áreas "mais energéticas e caóticas".