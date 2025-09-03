Topo

Entretenimento

'Coração' de borboleta cósmica pode dar pistas sobre a formação da Terra

Imagem da Nebulosa Borboleta - Divulgação/ESA/Webb, NASA & CSA, K. Noll, J
Imagem da Nebulosa Borboleta Imagem: Divulgação/ESA/Webb, NASA & CSA, K. Noll, J
do UOL

De Tilt, em São Paulo

03/09/2025 05h30

Dados sobre o núcleo de uma nebulosa conhecida como Borboleta podem trazer novas percepções sobre a formação da Terra, segundo pesquisadores. O estudo foi publicado no Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

O que aconteceu

Nebulosa Borboleta (NGC 6302) é uma das mais bem estruturas da galáxia. Ela está localizada a cerca de 3.400 anos-luz de distância da constelação de Escorpião. As nebulosas planetárias se formam quando estrelas com massas entre 0,8 e 8 vezes a massa do Sol perdem a maior parte da massa no final da vida. Essa fase dura 20 mil anos, segundo a ESA (Agência Espacial Europeia).

Relacionadas

Telescópio James Webb detecta composição inesperada no cometa 3I/ATLAS

Cientistas abrem amostra da Lua 50 anos depois: o que o material revela?

'Dança cósmica': Como será colisão entre Via Láctea e galáxia de Andrômeda

Telescópio Espacial James Webb capturou núcleo. A partir de dados do MIRI (Instrumento de Infravermelho Médio, em tradução livre) e uma rede de antenas parabólicas, os cientistas conseguiram capturar o toro da Nebulosa Borboleta —faixa de gás empoeirado envolto— identificando quase 200 linhas espectrais com informações sobre átomos e moléculas.

nebulosa - Divulgação/ESA/Webb, NASA & CSA, M. Matsuur - Divulgação/ESA/Webb, NASA & CSA, M. Matsuur
Imagem do 'coração' da Nebulosa Borboleta obtida pelo telescópio
Imagem: Divulgação/ESA/Webb, NASA & CSA, M. Matsuur

Pesquisadores descobriram que a estrela central, responsável pelo brilho da nebulosa, é uma das mais quentes já conhecida, com 220 mil Kelvin. Além disso, a equipe identificou a composição do toro. Ali, eles encontraram silicatos cristalinos, como o quartzo, e grãos de poeira, que são considerados semelhante às rochas e areia da Terra. A formação desses grãos de poeira era debatido há anos pelos astrônomos e, agora, a pesquisa sugere que eles podem ser formados por meio de toros.

Isso nos diz que os cristais provavelmente se formaram no toro, um ambiente denso e estável que se construiu a partir do material ejetado da estrela há milhares de anos. A partir disso, podemos aprender mais sobre o estado das estrelas tanto agora quanto no momento em que morrem.
Mikako Matsuura, pesquisadora Escola de Física e Astronomia da Universidade de Cardiff em comunicado

Pesquisa também pode ajudar a entender a formação da Terra. Além do estudo sobre o núcleo, os pesquisadores também detectaram que a superfície do toro é composta por HAPs (hidrocarbonetos aromáticos policíclicos), que são compostos à base de carbono encontrados no petróleo bruto. Segundo os cientistas, eles parecem aparecer em áreas "mais energéticas e caóticas".

A formação de poeira revelada por essas novas observações do JWST fornece pistas sobre como planetas rochosos como a Terra podem ter se formado em torno de estrelas jovens. Essas descobertas estão ajudando a revelar os ciclos de vida de planetas, estrelas e poeira no cosmos.
Roger Wesson, pesquisador a Escola de Física e Astronomia da Universidade de Cardiff em comunicado

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Entretenimento

Now United confirma data extra em São Paulo; saiba como comprar o ingresso

Odete e César se casam em 'Vale Tudo'? Modelo tentará fugir após golpe de Maria de Fátima

Sequência de 'Superman' ganha nome e data de estreia

Atriz de 'Game of Thrones' vai interpretar Lara Croft em nova série

Ex-participante do The Voice morre aos 39 anos em Manaus

Justiça nega recurso e aumenta indenização de Léo Picon a criança ofendida

Jaques expulsa Sofia? Vilão embrulha estômago dos Boaz em 'Dona de Mim'

Ralph Fiennes estrela primeiro trailer de 'Extermínio: Templo dos Ossos'

Travis Kelce se pronuncia sobre noivado com Taylor Swift

Disney fecha acordo de R$ 54,7 milhões por coleta ilegal de dados de crianças

- Escolha de elenco do MasterChef é lição para BBB, dizem Chico e Bárbara