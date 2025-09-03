Charlie Sheen faz 60 e admite 'calafrios de vergonha' ao relembrar vícios

Charlie Sheen completa 60 anos hoje (3) — uma idade que, segundo ele mesmo, nunca teve certeza de que alcançaria. "Tenho mais dias para olhar para trás do que para frente, e isso é ótimo", afirmou em entrevista à revista People.

O que aconteceu

O ator garante estar em boa forma: sem dores crônicas nas costas ou nos joelhos, mantém-se ativo com treinos na máquina de remo e tenta seguir uma alimentação equilibrada.

Sheen cresceu nos bastidores do cinema, acompanhando o pai, Martin Sheen, em sets de filmagem. Logo decidiu seguir a carreira da família, mas com a fama vieram também os excessos: álcool, cocaína, carros velozes e festas intermináveis.

Ele disse que se entregava aos exageros movido pelo medo de perder tudo de repente. Sua insegurança, somada ao contato fácil com drogas, abriu caminho para anos de autodestruição.

Sempre pensei que era apenas questão de tempo até acabar, então eu precisava aproveitar ao máximo. Charlie Sheen

O ápice da turbulência veio em 2011, quando foi demitido de "Two and a Half Men", sitcom que lhe dava status de astro da TV. Logo após, protagonizou uma polêmica entrevista na qual dizia ter "sangue de tigre" nas veias - hoje explicada por Sheen como consequência do uso compulsivo de um creme de testosterona que o deixava fora de si.

Após inúmeras idas e vindas em clínicas de reabilitação, foi apenas em 2017 que o ator conseguiu, de fato, virar a página. Ele abandonou as drogas antes do álcool e, desde então, não voltou a beber. O que fez a diferença, segundo ele, foi a decisão de querer ser um pai presente para os cinco filhos — Cassandra, Sami, Lola e os gêmeos Max e Bob.

O perdão ainda é um trabalho em andamento. Ainda sinto o que chamo de 'calafrios de vergonha', aqueles momentos em que a memória de escolhas terríveis volta e me paralisa. Eles estão mais espaçados agora, e isso já é um progresso. Charlie Sheen

Hoje, a rotina de Sheen é outra: café com amigos, visitas aos pais, e o foco em projetos criativos. Entre eles, o lançamento do livro de memórias "The Book of Sheen", no próximo dia 9, e o documentário em duas partes da Netflix, "Também conhecido como Charlie Sheen", que estreia em 10 de setembro.