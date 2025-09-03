Bruna Surfistinha recorda vício em cocaína: 'Caí no fundo do poço'

Raquel Pacheco, 40, a eterna Bruna Surfistinha, recordou o período em que lutou contra o vício em cocaína.

O que aconteceu

A ex-garota de programa contou com o apoio de uma amiga, Gabi, para vencer a adicção. "Quando eu caí no fundo do poço por causa da cocaína, ela foi a única pessoa que não saiu de perto de mim, que não largou minha mão", contou, em entrevista ao jornal Extra.

Gabi também se prostituía, mas parou bem antes de Bruna e chegou a trabalhar para ela como secretária. Segundo Raquel, a amiga ganhava 20% do que ela faturava fazendo programa.

No entanto, afastou-se de Surfistinha depois que esta ficou famosa, por medo de que familiares descobrissem seu passado na prostituição. "Nossa amizade acabou justamente quando comecei a aparecer na mídia. A Gabi começou a ficar com medo de os pais me verem na TV, me reconhecerem, questioná-la sobre mim. Ela não conseguiu lidar com isso, preferiu se afastar de mim. Demorei anos para entender isso, mas consegui. Sinto falta dela até hoje, mas sei que ela está bem."