Autoridades argentinas recuperam quadro roubado pelos nazistas, encerrando mistério de 80 anos

Por Lucila Sigal e Juan Carlos Bustamante

BUENOS AIRES (Reuters) - Autoridades argentinas anunciaram nesta quarta-feira que recuperaram uma pintura roubada há décadas pelos nazistas, após dias de intriga internacional e incursões para localizar a obra de arte após ela ser avistada em uma foto de um imóvel.

O retrato de Contessa Colleoni, do artista italiano Giuseppe Ghislandi, foi exibido em uma sala no escritório do promotor federal na cidade litorânea de Mar del Plata, onde autoridades avisaram aos jornalistas que em breve revelariam mais detalhes sobre a recuperação da pintura.

A obra-prima italiana consta em um banco de dados de obras de arte roubadas pelos nazistas e está desaparecida há 80 anos.

Uma autoridade do Judiciário em Mar del Plata disse à Reuters que Patricia Kadgien, filha de um ex-oficial nazista, e seu marido entregaram a pintura ao escritório da promotoria por meio de seu advogado.

"Especialistas em arte que têm acompanhado o caso serão responsáveis por protegê-lo para preservar a obra de arte", disse o funcionário.

Autoridades argentinas invadiram uma casa em Mar del Plata na semana passada após a pintura ser avistada na parede de um anúncio de imóveis, mas não conseguiram localizá-la imediatamente.

O caso chamou a atenção internacional depois que o jornal holandês Algemeen Dagblad noticiou pela primeira vez que a casa na lista de imóveis pertencia a Patricia Kadgien, filha de Friedrich Kadgien, um alto funcionário do governo de Adolf Hitler que se mudou da Alemanha para a Argentina após a Segunda Guerra Mundial. Ele morreu em 1979.

Um tribunal federal ordenou prisão domiciliar para Patricia Kadgien e seu marido por 72 horas a partir de segunda-feira. Um oficial de justiça disse à Reuters que eles seriam interrogados sobre as acusações de terem obstruído a investigação para localizar a pintura.

O retrato de Contessa Colleoni estava entre as mais de 1.000 obras de arte roubadas pelos nazistas do negociante de arte Jacques Goudstikker, de Amsterdã, que morreu em 1940.

(Reportagem de Lucila Sigal e Juan Bustamante)