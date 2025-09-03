Topo

Entretenimento

Após confusão com Dado Dolabella, Wanessa e Luan Pereira aparecem juntos em vídeo bem-humorado

03/09/2025 11h47

Wanessa Camargo e Luan Pereira voltaram a aparecer juntos nessa terça-feira, 2, em um vídeo publicado nos bastidores do Dança dos Famosos, quadro do Domingão com Huck. No registro compartilhado por Luan, os dois fazem juntos a coreografia de Você e Sua Amiguinha, parceria do cantor com MC Daniel.

Wanessa aparece sorrindo e se confunde nos passos finais da dança. "Wanessa, bora andar de Dodge Ram", escreveu Luan na legenda da publicação. A artista respondeu: "Ainda tô aprendendo as dancinhas, mas até que fui bem, né? Amei."

A gravação circula poucos dias depois de uma confusão envolvendo Dado Dolabella, ex-namorado da cantora, e o sertanejo. Em um episódio ocorrido durante uma confraternização do elenco na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio de Janeiro, Dado Dolabella teria empurrado Luan Pereira ao chão após interpretar que o cantor estaria tentando beijar Wanessa.

Depois da briga, Luan se manifestou nas redes sociais, chamando Dolabella de "agressor de mulher". Ele também publicou vídeos que foram interpretados por seguidores como indiretas para Wanessa. Apesar disso, ambos continuaram participando normalmente das apresentações individuais no quadro de dança.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Entretenimento

Edu Guedes tem nova vitória na Justiça contra ex de Ana Hickmann

De 'Jango' a 'Anos Rebeldes': as obras do documentarista Silvio Tendler

Alexandre Correa é condenado a pagar R$ 60 mil por danos morais a Edu Guedes

Morre Silvio Tendler, o 'cineasta dos sonhos interrompidos', aos 75 anos

Chá da morte? Heleninha cai em plano cruel de 2 personagens em 'Vale Tudo'

PVC indica 3 estádios para Virgínia e Vini Jr terem um date

SP receberá edição itinerante de tradicional festival de cinema ambiental

Vingança contra Jaques? Filipa prova que mudou muito em 'Dona de Mim'

Internado, Raul Gil está estável após diverticulite aguda e desidratação

Channing Tatum perde 31 kg para novo filme e mostra antes e depois

Internação de Raul Gil expõe conflito familiar; entenda a briga entre herdeiros