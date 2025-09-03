Apelos desesperados de menina de Gaza comovem Veneza no filme "The Voice of Hind Rajab"

Por Crispian Balmer

VENEZA (Reuters) - As súplicas finais angustiadas de uma menina palestina de cinco anos de idade, presa em um carro sob fogo israelense, são recontadas em "The Voice of Hind Rajab", filme que estreou no Festival de Cinema de Veneza na quarta-feira.

"A história de Hind carrega o peso de um povo inteiro", disse uma das atrizes, Saja Kilani, aos repórteres em uma declaração que ela leu em nome de todo o elenco e da equipe.

O drama da vida real se concentra nos operadores telefônicos da Sociedade do Crescente Vermelho Palestino que tentaram por horas tranquilizar Hind Rajab, que estava presa, enquanto ela implorava para ser resgatada do carro, onde sua tia, seu tio e três primos já estavam mortos.

"Estou com muito medo, por favor, venha", diz a menina, com as gravações originais de suas chamadas cada vez mais desesperadas tendo um efeito poderoso ao longo do filme.

"A verdadeira questão é: como deixamos uma criança implorar pela vida? Ninguém pode viver em paz enquanto uma criança for forçada a implorar por sua sobrevivência... Que a voz de Hind Rajab ecoe pelo mundo", afirmou Kilani.

Depois de três horas de espera, o Crescente Vermelho finalmente recebeu o sinal verde de Israel para enviar uma ambulância para salvar Hind. Mas o contato com a menina e com os próprios socorristas foi cortado logo após a ambulância chegar ao local.

Dias depois, o corpo da menina foi encontrado junto com os de seus parentes no carro. Os restos mortais dos dois trabalhadores da ambulância mortos também foram recuperados do veículo bombardeado.

As Forças de Defesa de Israel (IDF) disseram inicialmente que suas tropas não estavam dentro do alcance de disparo do carro. No entanto, investigações independentes questionaram essa alegação e um relatório posterior da ONU afirmou que as forças de Israel haviam destruído o carro de Rajab e depois matado os dois médicos que estavam tentando salvá-la.

Questionada sobre as mortes nesta semana, a IDF disse que o incidente, ocorrido em 29 de janeiro de 2024, ainda estava sendo analisado e não quis fazer mais comentários.

APLAUDIDO DE PÉ

O filme foi aplaudido de pé em sua exibição para a imprensa antes da estreia, em uma cena rara, o que sugere que ele pode ser o favorito do público para ganhar o prestigioso prêmio Leão de Ouro, que será entregue em 6 de setembro.

O filme também atraiu alguns dos principais nomes de Hollywood como produtores executivos, o que lhe confere mais peso no setor, incluindo os atores Brad Pitt, Joaquin Phoenix e Rooney Mara.

A diretora tunisiana Kaouther Ben Hania, que também escreveu o roteiro, disse que a voz de Hind transcendeu uma única tragédia.

"Quando ouvi a voz de Hind pela primeira vez, havia algo mais do que a voz dela. Era a própria voz de Gaza pedindo ajuda... Foi a raiva e a impotência que deram origem a esse filme", declarou ela aos repórteres.