Andressa Urach vira MC Ímola e mira Grammy: 'Posso chegar lá'

Andressa Urach, 37, falou sobre sua recente incursão pelo funk, através do EP "Cama Sutra da Ímola", que será lançado no próximo dia 12.

O que aconteceu

O nome artístico de MC Ímola é uma referência intencional a seu passado como garota de programa. "Ímola sempre fez parte da minha história. Eu escolhi lá atrás como uma forma de me destacar. Era meu nome de guerra, inspirado nas curvas do circuito de Fórmula 1 em Ímola, na Itália. Agora quis trazer de volta, mas de um jeito profissional, focando no funk", explicou ela, em conversa com a revista Quem.

Ambiciosa, Andressa já sonha em ser contemplada com um prêmio Grammy Latino. "Quero reconhecimento e espaço na música. Meu sonho é um Grammy Latino, e acredito que posso chegar lá se continuar trabalhando duro. Quero levar um show cheio de energia e dança pelo Brasil — e seria maravilhoso um feat com a Anitta ou com Pabllo Vittar."

Ela não se arrepende de ter vivido em celibato em nome da religião, mas hoje enxerga o sexo com mais leveza. "Não me arrependo [do período de abstinência sexual]. Foi importante para eu me entender, me conhecer melhor e chegar até aqui. Hoje o sexo é algo muito mais leve e saudável para mim. [Considero que no sexo] valem respeito, amor e consentimento. O resto, cada um descobre o que faz sentido na sua vida. Já vivi extremos, mas agora vejo como uma coisa natural, sem tabu. Quero comunicar liberdade, para que as pessoas dancem, se divirtam e sintam prazer sem culpa."