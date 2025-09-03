Topo

Entretenimento

Andressa Urach vira MC Ímola e mira Grammy: 'Posso chegar lá'

do UOL

Colaboração para Splash, em Londrina

03/09/2025 11h09

Andressa Urach, 37, falou sobre sua recente incursão pelo funk, através do EP "Cama Sutra da Ímola", que será lançado no próximo dia 12.

O que aconteceu

O nome artístico de MC Ímola é uma referência intencional a seu passado como garota de programa. "Ímola sempre fez parte da minha história. Eu escolhi lá atrás como uma forma de me destacar. Era meu nome de guerra, inspirado nas curvas do circuito de Fórmula 1 em Ímola, na Itália. Agora quis trazer de volta, mas de um jeito profissional, focando no funk", explicou ela, em conversa com a revista Quem.

Ambiciosa, Andressa já sonha em ser contemplada com um prêmio Grammy Latino. "Quero reconhecimento e espaço na música. Meu sonho é um Grammy Latino, e acredito que posso chegar lá se continuar trabalhando duro. Quero levar um show cheio de energia e dança pelo Brasil — e seria maravilhoso um feat com a Anitta ou com Pabllo Vittar."

Ela não se arrepende de ter vivido em celibato em nome da religião, mas hoje enxerga o sexo com mais leveza. "Não me arrependo [do período de abstinência sexual]. Foi importante para eu me entender, me conhecer melhor e chegar até aqui. Hoje o sexo é algo muito mais leve e saudável para mim. [Considero que no sexo] valem respeito, amor e consentimento. O resto, cada um descobre o que faz sentido na sua vida. Já vivi extremos, mas agora vejo como uma coisa natural, sem tabu. Quero comunicar liberdade, para que as pessoas dancem, se divirtam e sintam prazer sem culpa."

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Internado, Raul Gil está estável após diverticulite aguda e desidratação

Channing Tatum perde 31 kg para novo filme e mostra antes e depois

Internação de Raul Gil expõe conflito familiar; entenda a briga entre herdeiros

Ritinha de 'História de Amor': o que aconteceu com a atriz Ingrid Fridman?

Samir ganha novos pais? O destino do menino em 'Êta Mundo Melhor!'

Tati Machado assume o 'Mais Você' nas férias de Ana Maria Braga

'Somos diferentes', diz Paolla Oliveira sobre Virginia Fonseca, que será rainha da Grande Rio

Duquesa britânica de Kent morre aos 92 anos

Segredo? A confissão de César após trocar alianças com Odete em 'Vale Tudo'

Audiência com PT é marcada e Jojo Todynho ironiza: 'Parece guerra mundial'

Polícia cumpre mandado na casa de Gato Preto e apreende nova Porsche