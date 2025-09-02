Topo

Entretenimento

William Bonner deixará a bancada do 'Jornal Nacional'

São Paulo

02/09/2025 08h39

A notícia de que William Bonner deixará a bancada do Jornal Nacional, da TV Globo, tomou conta da internet brasileira. O anúncio oficial foi feito no final do telejornal na noite desta segunda-feira, 1º, data em que a atração completa 56 anos no ar.

O jornalista César Tralli, atual apresentador do Jornal Hoje, será o substituto de Bonner. Ele deve assumir a bancada a partir de 3 de novembro, ao lado de Renata Vasconcellos. Outros quatro telejornais da Globo também serão afetados pela mudança.

Nas redes sociais, o público logo lamentou a saída de Bonner, que está à frente do jornal há 29 anos. Muitos comentários citam o famoso "Boa noite" do apresentador, falado por ele mais de 10 mil vezes.

Teve quem lembrasse outras mudanças marcantes do jornalismo da Globo, como a passagem de bastão de Sandra Annenberg para Maju Coutinho no Jornal Hoje, momento que virou meme nas redes sociais. Curiosamente, César Tralli agora deixa o telejornal para comandar o JN.

A saída de Fátima Bernardes do Jornal Nacional também foi lembrada. Na época, ela deixou a atração para apresentar o Encontro, que era uma novidade na programação da Globo. Foi substituída por Patrícia Poeta que, hoje, é apresentadora justamente do Encontro.

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

'Dona de Mim' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Regina Duarte deixa evento de arte em SP de cadeira de rodas

'Êta Mundo Melhor!' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Luciano Huck reúne amigos famosos para aniversário de 54 anos

Falabella, Carla Marins e mais; Globo resgata veteranos para 'Três Graças'

'Absolute cinema': Com Jacob Elordi, 'Frankenstein' tem tudo para o Oscar

O cinema encara os resultados de 2025 e se pergunta: e agora?

Ele foi o 'Hugostoso': ator de 'Dona de Mim' trabalhou com Xuxa

O caso real de 'Invocação do Mal 4' que os Warrens não conseguiram resolver

Estrela da Casa: Ruama é a segunda eliminada do reality