Vera Fischer sobre masturbação: 'Ter prazer consigo mesma é interessante'

Vera Fischer, 73, defendeu a masturbação e afirmou que é possível "sentir prazer consigo mesma".

O que aconteceu

Fischer disse que sexualidade ainda é um tabu, mas ressaltou que pessoas na terceira idade também sentem prazer. "Sempre tem gente com preconceito. Obviamente as pessoas [mais velhas] fazem isso [sexo]. As mulheres se masturbam. Por que não, gente?", iniciou em entrevista ao canal do YouTube da revista Veja.

Atriz destacou que se tocar intimamente é prazeroso. "Podem estar casadas, namoradas, podem ter tudo, mas isso acontece [se masturbar]. Ter prazer consigo mesmo é uma coisa muito interessante. Agora, você tem que ter imaginação".

Ela opinou que quem critica a masturbação é falso moralista. "Não tenho nenhuma vergonha de falar que as pessoas que criticam isso são meio falsas, porque fazem isso também, só não querem falar. Preferem falar de mim ou de outras, porque acham que não se pode revelar coisas íntimas. Tem gente que faz coisas muito piores e fala nas redes sociais".

Vera Fischer está solteira e admitiu que hoje prefere ficar sozinha. "E, olha, a mulher saudável hoje se resolve sozinha, viu? Agora, não vou mentir, gosto de um flerte. Mas não passa disso. Se chegar perto e chamar para jantar, não vou".