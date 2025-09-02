Vale Tudo: sem querer, Leonardo ajuda Fátima e põe semente do amor em Odete

Odete (Debora Bloch) será colocada contra a parede por Maria de Fátima (Bella Campso) sobre a existência de Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo nesta terça (2). A partir daí, o filho rejeitado da empresária ganha ainda mais destaque na trama das 21h.

Amanhã (3), Odete chega à galeria de Heleninha e se depara com Ana Clara. Haverá um embate entre as duas e a pintora perceberá o clima pesado.

Odete vai até a casa de Ana Clara e encontra Leonardo, que fica agitado com a presença da mãe. A executiva repreende a estudante por deixar o filho sozinho em casa.

Depois, mesmo na companhia de César, Odete não consegue deixar de pensar em Leonardo. A empresária ficará pensativa no que Fátima disse e buscará saber se o filho é um doador compatível com Afonso.

Maria de Fátima (Bella Campos) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda hoje, Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana. Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante.

Além disso, Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele.

No fim do capítulo, Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.