Topo

Entretenimento

Vale Tudo: o encontro entre Odete e Ana Clara que renova a vida de Leonardo

Odete (Debora Bloch), Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em "Vale Tudo" - Reprodução/Globo e Instagram
Odete (Debora Bloch), Ana Clara (Samantha Jones) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo e Instagram
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/09/2025 21h00

Amanhã, quarta-feira (3), Ana Clara (Samantha Jones) aparecerá em local inusitado e provocará a ira de Odete (Debora Bloch) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Celina fica atônita diante da atitude de Heleninha, que teve uma recaída. Em seguida, Renato se oferece para ir a uma reunião do AA com a pintora.

Relacionadas

Morte, banana, trisal: os 5 principais finais da 1ª versão de 'Vale Tudo'

'Vale Tudo' 2.0? Como 'Três Graças' traz debate sobre ética e honestidade

Virada em 'Vale Tudo': como será o retorno de Estéban no remake

Ingênua, Heleninha leva Ana Clara para conhecer sua galeria. No entanto, Odete chega à galeria da filha, se depara com Ana Clara e perde as estribeiras.

Na quinta (4), Odete não se segura e confronta Ana Clara. Curiosamente, Heleninha e Celina não notam o clima pesado entre as duas e a pintora chega a se desculpar com Ana pelo comportamento de sua mãe.

Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo' - Reprodução/Globo - Reprodução/Globo
Heleninha (Paolla Oliveira) e Leonardo (Guilherme Magon) em 'Vale Tudo'
Imagem: Reprodução/Globo

Após esse encontro "explosivo", Odete decide visitar Leonardo às pressas. Ela chama a atenção de Ana Clara por deixá-lo sozinho e nota que o filho ficou mais agitado do que o normal ao vê-la.

Pensativa, Odete, nos próximos capítulos, tentará tirar o filho da residência. Além de ter medo de ser descoberta, a empresária deve tentar uma maneira de fazer com que Leonardo seja o doador de medula de Afonso.

Ainda nesta quarta (3), Afonso se emociona ao ver a imagem dos filhos na ultrassonografia. Além disso, Marco Aurélio compartilha com Leila seus planos para deixar o Brasil e, em seguida, pede a loira em casamento.

Na vila, Jarbas planeja a festa surpresa dos 25 anos de casado com Consuêlo. A secretária, por sua vez, comenta com Aldeíde sobre sua desconfiança de que Jarbas esteja escondendo o resultado de seu exame.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 5268 votos
8,96%
Fábio Rocha/Globo
7,90%
Divulgação/Globo
1,39%
Manoella Mello/Globo
18,38%
Manoella Mello/Globo
4,23%
Fabio Rocha/Globo
1,10%
Fábio Rocha/Globo
12,49%
Marcos Serra Lima/Globo
3,32%
Marcos Serra Lima/Globo
24,81%
Reprodução/Instagram
0,63%
Manoella Mello/Globo
16,80%
Fábio Rocha/Globo
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Entretenimento

Resumo novela 'Vale Tudo' da semana: confira capítulos de 5/9 a 13/9

Filho de Xanddy e Carla Perez arranca suspiros ao exibir corpo musculoso

Andressa Urach e Luiza Ambiel gravam conteúdo adulto com ex da loira

The Rock antes e depois: o mais bombado de Hollywood surpreende com mudança

Adeus, tratamento: a dolorosa decisão de Afonso sobre câncer em 'Vale Tudo'

Dona de Mim chega à marca de 100 capítulos com boa audiência; veja números

Resumo novela 'Dona de Mim' da semana: confira capítulos de 5/9 a 13/9

Paolla Oliveira sobre Virginia no Carnaval: 'Não cabe a gente questionar'

Leonardo está fingindo em 'Vale Tudo'? Filho de Odete tem futuro nebuloso

Resumo novela 'Êta Mundo Melhor' da semana: capítulos de 5/9 a 13/9

Filipa começa a mudar de vida e se torna anjo de Leo em 'Dona de Mim'