Topo

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (2): veja resumo do capítulo desta terça-feira

Afonso Roitman (Humberto Carrão) em Vale Tudo - Divulgação/Globo
Afonso Roitman (Humberto Carrão) em Vale Tudo Imagem: Divulgação/Globo
do UOL

Colaboração para Splash, em São Paulo

02/09/2025 09h10

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (2) em "Vale Tudo" (Globo).

O que vai acontecer

Maria de Fátima chantageia Odete, ameaçando contar sobre a existência de Leonardo. Marieta diz a Consuêlo que sente falta de Poliana. Raquel decide transformar a Paladar em um restaurante. Solange acompanha Afonso na internação no hospital. André pressiona Aldeíde a assumir o namoro com ele. Heleninha entra em casa embriagada e acaba brigando com Celina.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

'Vale Tudo': quem vai matar Odete Roitman?

Resultado parcial

Total de 5135 votos
8,98%
Fábio Rocha/Globo
7,91%
Divulgação/Globo
1,40%
Manoella Mello/Globo
18,56%
Manoella Mello/Globo
4,21%
Fabio Rocha/Globo
1,09%
Fábio Rocha/Globo
12,72%
Marcos Serra Lima/Globo
3,37%
Marcos Serra Lima/Globo
24,25%
Reprodução/Instagram
0,64%
Manoella Mello/Globo
16,88%
Fábio Rocha/Globo
Ver resultado parcial

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Entretenimento

'Vale Tudo' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

'Dona de Mim' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Regina Duarte deixa evento de arte em SP de cadeira de rodas

'Êta Mundo Melhor!' hoje (4): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Luciano Huck reúne amigos famosos para aniversário de 54 anos

Falabella, Carla Marins e mais; Globo resgata veteranos para 'Três Graças'

'Absolute cinema': Com Jacob Elordi, 'Frankenstein' tem tudo para o Oscar

O cinema encara os resultados de 2025 e se pergunta: e agora?

Ele foi o 'Hugostoso': ator de 'Dona de Mim' trabalhou com Xuxa

O caso real de 'Invocação do Mal 4' que os Warrens não conseguiram resolver

Estrela da Casa: Ruama é a segunda eliminada do reality